クロームグリーンの世界市場2025年、グローバル市場規模（顔料用、冶金用、耐火物用）・分析レポートを発表
2025年9月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「クロームグリーンの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、クロームグリーンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界のクロムグリーン市場は、2023年時点で数億米ドル規模と推計されており、2030年までにさらなる拡大が見込まれています。予測期間中の年平均成長率は安定的に推移する見通しです。クロムグリーンは、その鮮やかな緑色と高い耐候性から、塗料、セラミック、ゴム、冶金分野など幅広い用途で利用されています。特に耐熱性や耐薬品性に優れることから、屋外建材や高温環境での着色材として重要な役割を果たしています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
クロムグリーン産業は、原料採掘、精製、酸化クロムの製造、製品化、流通のプロセスから成り立っています。主な製品グレードは顔料グレード、冶金グレード、耐火物グレードに分類され、それぞれ異なる産業分野で利用されます。顔料グレードは塗料やインク、プラスチック着色に使用され、冶金グレードは特殊合金や耐熱部材の製造に不可欠です。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州では、環境規制や建築・インフラ分野での需要拡大により、安定した成長が続いています。政府の政策支援や消費者の環境意識の高まりが市場を後押ししています。アジア太平洋地域、特に中国は世界市場を牽引しており、旺盛な国内需要と強固な製造基盤、さらに政策的支援が成長を加速させています。インドや東南アジア諸国でも、建築や工業分野の拡大に伴い需要が増加しています。南米や中東・アフリカでは、産業基盤の発展と建設需要の拡大が市場拡大を促しています。
________________________________________
市場分析の枠組み
レポートでは以下の観点から市場が分析されています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売量（キロトン）、売上高、タイプ別・用途別市場シェアを算出。
● 産業分析：政府政策や規制、技術革新、消費動向、競争構造を評価。
● 地域分析：各地域の政策、インフラ、経済情勢、消費傾向を考慮し市場機会を抽出。
● 市場予測：成長率や需要動向、新興トレンドを推定。
________________________________________
主要企業分析
主要企業には Aktyubinsk、Elementis、Midural Group、Vishnu、Soda Sanayii、Lanxess、Hunter Chemical、Sun Chemical、Huntsman （Venator）、Chongqing Minfeng Chemical、Sichuan Yinhe Chemical、Huangshi Zhenhua Chemical、BlueStar Yima Chrome Chemical Materials、Hebei Chromate Chemical、Luoyang Zhengjie、Jirong Chemical などが含まれます。これらの企業は、原料調達から製品開発まで一貫した生産体制を有し、グローバル市場での競争力を確保しています。
________________________________________
用途別・消費者動向
塗料分野では、耐候性や発色の鮮やかさから建築用塗料や工業塗料での需要が堅調です。セラミック分野では、釉薬や着色材として耐熱性・耐薬品性が評価されています。ゴム分野では、特殊用途での着色や性能付与に利用されています。冶金分野では、高温耐性や合金特性向上のために活用されます。消費者は品質安定性や安全性、環境対応を重視し、持続可能な原料調達を行うメーカーが評価されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「クロームグリーンの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、クロームグリーンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界のクロムグリーン市場は、2023年時点で数億米ドル規模と推計されており、2030年までにさらなる拡大が見込まれています。予測期間中の年平均成長率は安定的に推移する見通しです。クロムグリーンは、その鮮やかな緑色と高い耐候性から、塗料、セラミック、ゴム、冶金分野など幅広い用途で利用されています。特に耐熱性や耐薬品性に優れることから、屋外建材や高温環境での着色材として重要な役割を果たしています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
クロムグリーン産業は、原料採掘、精製、酸化クロムの製造、製品化、流通のプロセスから成り立っています。主な製品グレードは顔料グレード、冶金グレード、耐火物グレードに分類され、それぞれ異なる産業分野で利用されます。顔料グレードは塗料やインク、プラスチック着色に使用され、冶金グレードは特殊合金や耐熱部材の製造に不可欠です。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州では、環境規制や建築・インフラ分野での需要拡大により、安定した成長が続いています。政府の政策支援や消費者の環境意識の高まりが市場を後押ししています。アジア太平洋地域、特に中国は世界市場を牽引しており、旺盛な国内需要と強固な製造基盤、さらに政策的支援が成長を加速させています。インドや東南アジア諸国でも、建築や工業分野の拡大に伴い需要が増加しています。南米や中東・アフリカでは、産業基盤の発展と建設需要の拡大が市場拡大を促しています。
________________________________________
市場分析の枠組み
レポートでは以下の観点から市場が分析されています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売量（キロトン）、売上高、タイプ別・用途別市場シェアを算出。
● 産業分析：政府政策や規制、技術革新、消費動向、競争構造を評価。
● 地域分析：各地域の政策、インフラ、経済情勢、消費傾向を考慮し市場機会を抽出。
● 市場予測：成長率や需要動向、新興トレンドを推定。
________________________________________
主要企業分析
主要企業には Aktyubinsk、Elementis、Midural Group、Vishnu、Soda Sanayii、Lanxess、Hunter Chemical、Sun Chemical、Huntsman （Venator）、Chongqing Minfeng Chemical、Sichuan Yinhe Chemical、Huangshi Zhenhua Chemical、BlueStar Yima Chrome Chemical Materials、Hebei Chromate Chemical、Luoyang Zhengjie、Jirong Chemical などが含まれます。これらの企業は、原料調達から製品開発まで一貫した生産体制を有し、グローバル市場での競争力を確保しています。
________________________________________
用途別・消費者動向
塗料分野では、耐候性や発色の鮮やかさから建築用塗料や工業塗料での需要が堅調です。セラミック分野では、釉薬や着色材として耐熱性・耐薬品性が評価されています。ゴム分野では、特殊用途での着色や性能付与に利用されています。冶金分野では、高温耐性や合金特性向上のために活用されます。消費者は品質安定性や安全性、環境対応を重視し、持続可能な原料調達を行うメーカーが評価されています。