「 SPAIAコイン 」（仮称）構想に関するお知らせ ― JPYC 承認をきっかけに、円建てステーブルコインを活用した独自決済圏を構築へ ―
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、金融庁が国内で初めて承認した円建てステーブルコイン「 JPYC （*1）」の発行開始を受け、当社独自のステーブルコイン「 SPAIAコイン 」（仮称）を2026年度内に発行し、JPYC や USID （*2） などの国内準拠型ステーブルコイン、および USDT （*3） など世界的に利用されている主要ステーブルコインと連携可能な設計を検討しております。
この「 SPAIAコイン 」（仮称）構想について、2025年9月1日（月）実施の取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。
これにより、当社はスポーツファンのユーザーの皆さまに、安心かつ利便性の高いデジタル決済環境を提供してまいります。
■本サービス提供の背景
日本におけるステーブルコイン発行は、2023年6月施行の改正資金決済法によって法的枠組みが整備され、発行者には裏付け資産や償還性の確保が義務づけられています。このたび、JPYC 株式会社による「 JPYC 」が金融庁により承認されたことは、円建てステーブルコインの普及に向けた大きな一歩となります。
■ SPAIA の取り組み
グラッドキューブはこの動きを受けて、スポーツデータ解析やエンターテインメント領域でのデジタルエコシステムを強化すべく、以下の取り組みを進めていきます。
（1）「 SPAIAコイン 」（仮称）の構想発表
・1コイン＝1円相当の価値を持つ安定的なデジタル通貨として設計予定
・JPYC および USID ならびに USDT と互換性を持ち、相互利用を可能にする構想
なお、「 SPAIAコイン（仮称）」は、発行時に1コイン＝1円相当の価値を担保するため、法令に基づき銀行預金等の裏付け資産を確保する予定であります。現時点ではその金額規模は未定ですが、発行時点で必要額を適切に設定いたします。
（2）独自決済圏の構築
・SPAIA プラットフォーム上での利用（有料コンテンツ、サービス課金、コミュニティ活動など）
・外部パートナー企業とも連携し、幅広い利用シーンを創出
（3）透明性・信頼性の確保
・改正資金決済法に則り、適切な発行・管理体制を整備
・裏付け資産の公開や利用者への安全な償還性を保証
なお、本件「 SPAIAコイン（仮称）」の発行は、資金決済法上の「電子決済手段」に該当する可能性があり、その場合は資金移動業の登録が必要となります。当社は必要に応じて関係当局と協議のうえ、登録申請を進めてまいりますが、現時点における免許取得の見込み時期は未定であります。
■今後の展望
JPYC の承認は、日本のデジタル金融における歴史的な一歩であります。当社は「スポーツ × AI × テクノロジー」を通じてユーザーに新しい体験を届けてまいりました。今後はステーブルコインを活用し、より自由で安心できる決済環境を実現してまいります。
そして、ブロックチェーン技術とステーブルコインを基盤とした独自のデジタルエコシステムを構築し、スポーツファン・データ利用者・パートナー企業を結ぶ新しい経済圏を創出することを目指してまいります。
■提供開始時期
「 SPAIAコイン 」（仮称）の利用可能とする時期については、2026年度中のサービス開始を目標に準備を進めております。詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。
（*1） JPYC：パブリックブロックチェーン上で発行・管理されるプリペイド型デジタル通貨のこと。
