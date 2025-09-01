「 SPAIAコイン 」（仮称）構想に関するお知らせ ― JPYC 承認をきっかけに、円建てステーブルコインを活用した独自決済圏を構築へ ―

「 SPAIAコイン 」（仮称）構想に関するお知らせ ― JPYC 承認をきっかけに、円建てステーブルコインを活用した独自決済圏を構築へ ―