ANA・ボーイング777就航30周年記念商品 第一弾『Champion for ANA 777デザイン』尾翼デザインが映えるウェア A-style、ANA Mall店、＠SKYにて8/29より販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、ANAのボーイング777型機の就航30周年記念商品第一弾として、アメリカのスポーツカジュアルブランド「Champion （チャンピオン）」の別注商品『Champion for ANA 777デザイン』クルーネックスウェットシャツとショートスリーブTシャツを発売します。
ANA公式ECサイト 「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/）、「ANA ショッピング A-style ANA Mall 店（以下、ANA Mall 店）」、国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」にて、8月29日（金）より販売しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328134&id=bodyimage1】
■ ANA就航30周年を迎えるボーイング777の限定デザイン
ANAの人気機材「ボーイング777（トリプルセブン）」は、1995年の就航から今年12月で30周年を迎えます。これを記念し、限定デザインのアイテムを順次販売することになりました。
第一弾は、世界的に愛され「ザ・キング・オブ・スウェットシャツ」と称されるチャンピオンとの別注商品。男性向けモノ＆ファッション誌『Begin』とANAが共同企画し、30周年にふさわしい特別なデザインが実現しました。デザインには「ALL NIPPON AIRWAYS」の文字と、ボーイング777を象徴する垂直尾翼をあしらい、シンプルながら存在感ある仕上がりに。
・クルーネックスウェットシャツ：肌触りの良いコットンの風合いを残しつつ、乾きやすく型崩れしにくい素材を使用。
・ショートスリーブTシャツ：シンプルでモダンなデザイン。製品洗い加工により、初めから着慣れた風合いを楽しめます。
いずれも、シーンや季節を問わず着られるユーティリティアイテムで、幅広い世代におすすめ。カラーはA-styleと＠SKYそれぞれで異なるラインアップをご用意しています。
※ANAのボーイング777就航30周年記念サイト https://www.ana.co.jp/group/777_30th/
■ 販売チャネル
販売開始日 2025年8月29日（金） 10:00より
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press265
「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press266
販売開始日 2025年8月29日（金） 17:00より
「ANA STORE@SKY」 https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
※「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
■ 商品概要
A-style、ANA Mall店 販売商品
（1）＜ANAオリジナル＞Champion for ANA 777デザイン クルーネックスウェットシャツ
環境に配慮して生産されたサステナブルなアメリカ綿とリサイクルポリエステルをブレンドした裏毛素材のクルーネックスウェットシャツ。ポリエステル糸を芯として、その周りをコットンでカバーする特殊な糸を部分的に使用しています。
【価格】 7,980円（税込） 【カラー】 オックスフォードグレー 【サイズ】 M、L、XL
【素材】 本体：綿80％ ポリエステル20％ リブ部分：綿95％ ポリウレタン5％
（2）＜ANAオリジナル＞Champion for ANA 777デザイン ショートスリーブTシャツ
