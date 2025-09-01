Midea Group、2025年上半期に過去最高の財務実績を報告

仏山（中国）、2025年9月1日 /PRNewswire/ -- Midea Groupは歴史的な財務上の節目を達成しました。同社は、2025年上半期において2四半期連続で収益が1,000億人民元を超え、上半期（H1）には2,520億人民元という顕著な水準に到達しました。これは前年同期比（YoY）で15.7%の増加を示しており、利益は260億人民元に急増し、25%の上昇となりました。

中国本土における収益は14.2%増加し、Midea Groupの中国市場での強力な浸透力を示しています。国際市場においても、同社の収益は17.7%という顕著な伸びを記録しました。OBM（自社ブランド製造）事業は顕著な収益成長を記録し、eコマースの収益が前年比で30%以上増加しました。2025年上半期において、Midea GroupはTeka Group（Tekaのロシア子会社を除く）の買収を完了しました。

消費者向け（ToC）部門の収益は1,670億人民元となり、13.3%の増加を記録しました。一方、商業および産業向けソリューション（ToB）の収益は 20%増加しました。

新エネルギーおよび産業技術部門は220億人民元に達し、インテリジェントビル技術の収益は195億人民元、ロボティクスおよびオートメーションによる収益は151億人民元となりました。

Mideaは2025年上半期において、R&D（研究開発）に88億人民元を投資し、14%の増加となりました。2025年に新たに5,500件以上の特許を取得したことにより、Mideaは世界の特許保有数上位10社に名を連ねました。世界38か所の研究開発センターと63か所の生産拠点からなるグローバルネットワークは、スマート製造およびデジタルトランスフォーメーションにおける同社のリーダーシップを際立たせています。

Midea Groupは、Fortune ChinaのESG（環境、社会、ガバナンス）影響力ランキングにおいて一貫して存在感を示しており、2025年のMSCI ESG格付けでは「A」を獲得しました。 同社の革新性は、37か所のグリーンファクトリー、13のグリーンサプライチェーン、9か所の5G対応工場、さらに6か所の「ワールドライトハウス工場」を含む先進的な製造施設に反映されています。8月26日、Midea Washing Machine Jingzhou（湖北）工場は、ロンドンに拠点を置くWorld Records Certification Agency（WRCA）より「世界初のマルチシーン対応卓越型インテリジェント工場」として認証を取得しました。

世界的に高く評価されているMidea Groupは、Fortune Global 500において一貫して存在感を示し、2025年には246位を獲得しました。また、2025年のForbes Global 2000リストでは184位にランクインし、強力なグローバルブランド力と市場での影響力を裏付けています。

経済の不安定さにもかかわらず、Midea Groupは半期ベースでの大幅な収益成長を通じて強靭さを示しています。革新、業務効率、グローバル展開に戦略的に注力することで、同社は今後も持続的な成長が期待されており、研究開発およびデジタルトランスフォーメーションへの投資を継続していく方針です。

2025年上半期の財務実績は、Midea Groupが国内外の両市場において堅調な業績を上げたことを示しており、技術革新、卓越した事業運営、強固なグローバル展開を統合したバランスの取れた戦略を反映しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

