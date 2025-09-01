【龍ケ崎市×PoliPoli Gov】若者・子育て世代に選ばれるまちづくりに関する意見募集を開始

株式会社PoliPoli- 意見募集ページURL：https://polipoli-gov.com/issues/TyIEWQed0JFYf6hnrkti(https://polipoli-gov.com/issues/TyIEWQed0JFYf6hnrkti)- 行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』での取り組み- 募集期限は、2025年9月30日（火）まで

株式会社PoliPoli（所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真、以下 PoliPoli）は、茨城県龍ケ崎市が実施する若者・子育て世代に選ばれるまちづくりに関する意見募集に『PoliPoli Gov』が導入されることをお知らせします。

意見募集の概要

テーマ：「若者・子育て世代に選ばれるまちの実現には何が必要だと思いますか？」

募集期間：2025年9月1日（月）から 2025年9月30日（火）23:59まで

URL：https://polipoli-gov.com/issues/TyIEWQed0JFYf6hnrkti

龍ケ崎市の『PoliPoli Gov』導入の背景・目的

茨城県龍ケ崎市では、「Creation ―ともに創るまち・龍ケ崎―」を掲げ、「笑顔が続く、幸せが続く、住み続けたくなるまち」の実現に向けた取り組みを進めています。

人口減少や少子高齢化が課題となる中、市では「若者・子育て世代に選ばれるまち」をテーマに、市民からの意見募集を開始します。

募集の対象は、こどもや若者が安心して暮らせる環境づくりや、将来的に家庭を持ち、家族の笑顔が続くまちづくりに関するアイデアです。集まった意見は、今後のまちづくりの計画や関連事業に活かしていきます。

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov （ポリポリガブ)』 とは

市民と行政が共に社会を創るための「政策共創プラットフォーム」です。誰もがオンラインで気軽に、アイデアを行政に届けることができます。国民や住民の行政に対する意見や要望を聴く活動（＝広聴）をデジタル時代に対応した新たな仕組みへアップデートし、一人ひとりの幸せな暮らしに貢献します。

＜サービスの仕組み＞

PoliPoli Govに行政から政策に関する相談が届きます

住民は意見やアイデアの投稿や、共感するコメントに「いいね」ができます

PoliPoliが意見を分析し、行政が政策づくりの参考にします

今後の展望：住民と行政が政策を共に創る時代へ

PoliPoliは、企業理念である「新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世の中の人々の幸せな暮らしに貢献する。」を実現するため、サービス提供を通じて政策立案プロセスのアップデートを、引き続き提言してまいります。

日本は自らの意見が社会に反映されていないと感じる国民が7割以上と高い水準になっています。この課題を解決するためには、誰でも気軽に行政との仕組みづくりに参加できるツールが必要です。サービス提供を通じて、住民と行政が共に政策を創る「政策共創」ができる社会を目指しています。

官公庁・地方自治体様向け

『PoliPoli Gov』サービス紹介ページ：https://about.polipoli-gov.com/

会社概要

会社名：株式会社PoliPoli

代表者 ：伊藤 和真

所在地：東京都千代田区

設立 ：2018年2月

企業理念 ：新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work/

事業内容：

政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli(https://polipoli-web.com/)』

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)』

企業・団体向け「政策経営」のためのサポートサービス『PoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)』

政策情報メディア『政治ドットコム(https://say-g.com/)』

社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund(https://policy.fund/)』

SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド(https://sib-fund.com/)』

「官民連携コーディネーター」をはじめ、採用募集中です

詳しくはこちら：https://herp.careers/v1/polipoli/uvFLdDxZ_NG_

https://polipoli.notion.site/PoliPoli-97249831893141dc968440811591fbe3