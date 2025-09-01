世界初！※ゆるキャラ特化型ライバー事務所「あいまいばーす」発 ショートアニメ×Vライバープロジェクト「れもんず」が始動！

BANGMARKS株式会社

BANGMARKS株式会社（東京都新宿区、代表取締役：斜木瑛太）は、ゆるキャラ特化型ライバー事務所「あいまいばーす/ AIMAIVERSE」から、初のオリジナルプロジェクトとして、ショートアニメとVライバーを組み合わせた「れもんず」を始動し、ショートアニメの配信を開始したことをお知らせします。

※自社調べ 2025年8月末時点 「ゆるキャラ特化型ライバー事務所」において

「れもんず」は、ショートアニメの世界から飛び出したキャラクター自身がLive配信を行う、新たな2.25次元のオリジナルIPプロジェクトです。ゲームセンターのクレーンゲームの中にいる個性豊かなぬいぐるみたちが、ショートアニメやLive配信、SNSなどを通して自身の知名度を上げ、「まだ見ぬ誰かに獲得される」という夢を叶えるために活動します。

彼らの日常を描いたショートアニメは、れもんず公式YouTubeチャンネルとTikTokにて配信中。 各キャラクターのLive配信も、同じプラットフォームで展開を予定しています。

・アニメとLive配信について

記念すべき第一弾のアニメには、ポジティブな「ねこ」とネガティブな「ねこ」が登場するエピソードを公開中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l-Hkigc_ZF8 ]

残りのキャラクターのエピソードも、9月第1週から順次配信を開始します。さらに、各キャラクターのLive配信は、9月中旬よりスタートいたします。

・イントロダクション

「れもんず」は、とあるゲームセンターの片隅にいる景品のぬいぐるみたち。

かわいいのに、なぜか誰にも取ってもらえない──それにはちょっとした理由がありました。

欠陥がある？それがどうした！

かわいくて、ちょっとへんてこで、どこか憎めない彼らが、

小さな台の上から、誰かの心にポッと光を灯す物語です。

・キャラクター紹介

ポジティブねこ＆ネガティブねこ

ゲームセンター内の奥深くにひっそりと置かれた台にいる彼ら。彼らはとことん人気がなく、いわゆる売れ残りマスコット。正反対の性格をした二人が、狭い台の中で二人っきりでくだらない会話や喧嘩をして暇を潰す日々。いつかは誰かにとってもらいたいと願いつつも、心のどこかではここで二人で話している毎日も悪くないと思っている。

お嬢様ハムスター

1プレイ300円の台にいる彼女。他の台より少し高額であることを都合よく勘違いして、自分のことをお嬢様だと信じており、高飛車な発言が目立つ。一方で運命の王子様にきっと拾ってもらえるはずだと信じる乙女な一面も。一見憎たらしい性格の彼女だが、実はとても素直で感情豊かな可愛らしい性格。

イキリチワワ

自分のことを「犬界最恐伝説野生百獣頂点」と自称し、やってくる客に対してとにかくイキって、イキって、イキリまくっているチワワ。心の底では自分の弱さを自覚しているので、明らかに強そうな相手に対してイキる時はわかりやすくビビっている。でも決して強いものに媚びることはせず、誰に対しても一貫してイキる。また、炎上を誰より恐れており、コンプライアンスを異常に気にする。炎上を気にしながら精一杯イキるその姿が、情けなくて愛おしい。

・プロジェクトメンバー

脚本/いくぜ!

Youtube登録者数34.6万人、Tiktokフォロワー25万人越えの現役大学生YouTuber。テンポの良いシュールギャグ動画をメインに投稿し、ショート動画にて平均再生数30万回以上、100万回再生越えの動画をコンスタントに生み出すなど高い評価を持つ。

歌ってみた投稿やオフラインライブの開催など活動は多岐に渡り、コンテンツクリエイターとしての勢いは急上昇中。

キャラクターデザイン/ぴよ山ぴよ太

可愛らしくどこか抜けているデザインのオリジナルキャラクター「イケてるひよこ」を描く、イラストレーター。

「イケてるひよこ」はLINEスタンプやプライズグッズ化などの展開をしており、2023年には、著書「彼女ができるまでこの部屋を一歩も出ないぞ」をKADOKAWAより出版。

■運営会社情報

会社名：BANGMARKS株式会社

事務所名：あいまいばーす/ AIMAIVERSE

所在地：160-0022 東京都新宿区新宿6-26-2 コーラルビルB1

代表者：斜木瑛太

HP：https://www.bangmarks.co.jp/

■「れもんず」

企画：あいまいばーす

脚本：いくぜ!

キャラクターデザイン：ぴよ山ぴよ太

公式HP：https://aimaiverse.com/lemons

公式Youtube：https://www.youtube.com/@%E3%82%8C%E3%82%82%E3%82%93%E3%81%9A_AIMAIVERSE

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@lemons_officialinfo

公式X：https://x.com/lemon_s_info

キャラクターSNS

ポジティブねこX：https://x.com/lemons_posicat

ネガティブねこX：https://x.com/lemons_negacat

お嬢様ハムX：https://x.com/lemons_ojouham

イキリチワワX：https://x.com/lemons_ikiridog