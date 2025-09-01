HackerOne、日本市場に参入しグローバル展開を加速

HackerOne Inc.

2025年9月1日、東京発 - オフェンシブセキュリティ分野で世界をリードするHackerOneは本日、日本市場への本格参入を発表しました。9月4日に開催される「CyberTech Tokyo」にスポンサーとして参加し、日本での存在感を高めるとともに、AIエージェントとホワイトハッカーの専門知識を組み合わせた「Human-in-the-Loop（HiTL）」型ワークフローによって、国内企業が重要な脆弱性を特定・修正できるよう支援していきます。

日本全体でデジタルトランスフォーメーションが加速する中、攻撃対象領域（アタックサーフェス）は拡大し、セキュリティの重要性はますます高まっています。HackerOneは、自社のAIセキュリティエージェント「Hai（ハイ）」と、世界200万人以上のホワイトハッカーからなる最大規模のコミュニティの知見を組み合わせ、実用的なインサイトを提供。サイバー攻撃への防御力を強化します。

「日本企業はデジタルイノベーションを加速させており、それに伴いセキュリティの課題も複雑化・高度化しています」と、HackerOneのEMEA/APAC担当バイスプレジデント、Vlad Nsicは語ります。「私たちは、AIの力と信頼あるホワイトハッカーコミュニティの知見を掛け合わせることで、自動化ツールでは見逃されがちな脆弱性を発見します。日本での活動を拡大する中で、グローバルで実績のあるソリューションを通じて、防御力の強化を支援していきます。」

HackerOneは、「継続的脅威エクスポージャー管理/CTEM」を実現し、スポット的なセキュリティテストから、リスクベースでの継続的な脆弱性評価へとシフトを支援。日本のリーディング企業である任天堂やトヨタをはじめ、世界で1,200社以上が信頼を寄せています。HackerOneプラットフォームは、バグバウンティ、攻撃型AIセキュリティテスト、ペネトレーションテスト、脆弱性開示（VDP）、AIレッドチーミングなど、多層的なアプローチで、脅威インテリジェンス、人間の創造力、AIによる検証を融合し、重大なリスクの早期発見と軽減を支援します。

■HackerOneプラットフォーム

CyberTech Tokyoの会場では、HackerOneのスタッフが実際の導入事例やプラットフォームの活用方法、日本の組織がAIとホワイトハッカーの力を活用した多層防御戦略をどのように取り入れられるかについて紹介します。

詳細情報については、www.hackerone.com(https://www.hackerone.com/)をご覧ください。

CyberTech Tokyoの情報は、tokyo.cybertechconference.com(https://tokyo.cybertechconference.com/)をご覧ください。

＜HakerOneに関するお問い合わせ先＞

HackerOne ジャパン・カントリーマネージャ 新免泰幸 Mail : yshinmen@hackerone.com

________________________________________

HackerOneについて

HackerOneは、オフェンシブセキュリティのグローバルリーダーです。HackerOneプラットフォームは、AIと世界最大のホワイトハッカーコミュニティの創意工夫を組み合わせ、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたるセキュリティ・プライバシー・AIの脆弱性を発見・修正します。提供するソリューションには、バグバウンティ、脆弱性開示（VDP）、ペネトレーションテスト、AIレッドチーミング、コードセキュリティなどがあります。

Anthropic、Crypto.com、General Motors、GitHub、Goldman Sachs、Uber、米国国防総省など、世界中の業界リーダーから信頼されており、2023年にはFast Company誌より「最も革新的な職場」に、2024年には「若手に最も愛される職場」に選出されました。