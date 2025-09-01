お掃除ブランド『クリーンプラネット』が公式キャラクターを募集！最優秀賞は「屋久島の旅」をプレゼント
プロフェッショナルの技術を取り入れたクリーナーブランド『クリーンプラネット』は、2025年9月1日(月)から10月31日(金)の期間、キャラクターデザインコンテストを初開催いたします。
クリーンプラネットは、業務用で培われたハイパフォーマンスな洗浄技術から誕生したお掃除用品のブランド。本コンテストは、より多くの方に愛されるブランド作りを目指す取り組みの一環として、実施する運びとなりました。”地球環境にやさしい商品づくりにこだわりながらも、おうちのガンコな汚れを落とす”ブランドのイメージをテーマとして、キャラクターを募集いたします。プロ・アマチュアを問わず、イラストや3Dモデリング、漫画タッチなど自由な作風で応募いただけます。
最優秀賞に選ばれたデザインは、『CLEAN PLANET』の公式キャラクターとして採用させていただきます。さらに、賞品として「屋久島のクリーンな旅」をペアでプレゼントいたします。
また、コンテストをさらに盛り上げるため、X(旧Twitter)での「みんなでX投票キャンペーン」を2025年11月14日(金)から12月10日(水)の期間で同時開催。参加者の中から抽選で、10名様に「クリーンプラネット 年末大掃除セット」をプレゼントいたします。
皆様からの創造性あふれるキャラクターデザインのご応募を心よりお待ちしております。
クリーンプラネット キャラクターコンテスト キャンペーンサイト：https://cp.clean-planet.jp/
クリーンプラネット公式サイト：https://www.clean-planet.jp
クリーンプラネット公式X：https://x.com/CleanPlanet_jp（@CleanPlanet_jp）
■キャラクターデザインコンテスト 募集概要
・テーマ：『人と地球にやさしい』
・募集期間：2025年9月1日(月)～2025年10月31日(金)
・応募方法：公式キャンペーンサイト内専用フォームより応募 https://cp.clean-planet.jp/
・賞（最優秀賞 1名様）：デザインをCLEAN PLANETのブランドキャラクターとして公式採用
「屋久島のクリーンな旅」をペアでプレゼント（1組2名様）
・結果発表：2025年12月22日(月)
■みんなでX投票キャンペーン概要
・応募期間：2025年11月14日(金)～12月10日(水)
・応募方法：詳細は、公式キャンペーンサイトにてご案内
最新情報は公式X（@CleanPlanet_jp）でも順次発信いたします
・プレゼント内容：「クリーンプラネット 年末大掃除セット」×10名様
<セット内容>
・洗濯槽のカビ 丸洗浄
・お風呂場のカビ 丸洗浄 ウルトラホイップスプレー Professional
・拭きすじクリアミスト
・コゲ・油 丸洗浄
・エアコンのカビ丸洗浄 Professional