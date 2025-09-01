『～ぴあ Presents～エンタメ業界研究フェス』出展企業が決定！ 鈴木おさむ氏のトークショー開催も決定！
9月8日（月）にぴあアリーナＭＭにて開催される『～ぴあpresents～ エンタメ業界研究フェス』につきまして、出展企業が決定＆鈴木おさむ氏トークショー実施が
解禁となりますため、ご案内申し上げます。
エンタメ業界研究フェス
エンタメ業界に特化した楽しみながら学べる合同企業説明会！
2025年9月8日（月）、ぴあ株式会社がエンタメ業界に特化した業界研究イベントを開催。テレビ局、映画、音楽、芸能、ライブ、映像制作、出版、広告、舞台、運営・技術会社まで── “エンタメ業界”の最前線を支える企業が一堂に集結！
本イベントは、エンタメ業界に興味のある学生の皆さんに向けた、貴重な業界研究特化型イベントです。 放送局やレーベル、芸能事務所だけでなく、普段なかなか知る機会の少ない制作会社、音響・照明、映像技術、舞台美術、広告・運営など幅広いジャンルの企業と出会える機会をお届けいたします。
エンタメ業界のわくわくを体感できるコンテンツが盛りだくさん！
当日は、各社のブースで現場のリアルな話が聞けるだけでなく、人気企業による個別セミナーや、
スペシャルゲストによるトークセッションなど、エンタメ業界ならではのコンテンツも盛りだくさんです。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/11710/table/3704_1_0b81418500df4509ae62807677b88390.jpg?v=202509010156 ]
１. エンタメ業界をけん引するゲストのトークショー
エンタメ業界をけん引するプロデューサーやジャーナリストの方々にご登壇いただき、エンタメ業界への理解を深められるような貴重なお話をうかがいます！
▼テレビプロデューサー 佐久間宣行氏
元・テレビ東京プロデューサーで、現在フリーのテレビプロデューサーである佐久間宣行氏に
よるトークショー！ サラリーマンを経てからフリーのテレビプロデューサーになったからこそ語れる自身の就活時代の話、キャリアの話、今後のテレビ業界に求められる人材 等々のここでしか聞けないトーク内容は必見！
佐久間宣行氏
▼スタートアップファクトリー代表 鈴木おさむ氏
スタートアップファクトリー代表の鈴木おさむ氏と、Webtoonを中心とする電子漫画事業を手がけるソラジマ代表取締役Co-CEO 萩原鼓十郎氏のトークショー。放送作家として様々なコンテンツを生み出してきた鈴木おさむが感じるWebtoonの魅力とは？ 『次世代のエンタメ』として進化を遂げるWebtoon市場の可能性や今後のビジョンについて語ります！
鈴木おさむ氏
▼音楽ジャーナリスト 鹿野淳氏
数々の音楽フェスにオーガナイザーとして関わり、主催やプロデュースを手掛ける鹿野淳氏によるトークショー！ TOKYO ISLANDを始めとする1つの音楽フェスができるまでの道のりや、イベント制作の裏側を知ることができます。
▼レーベルプロデューサー/アーティストマネジメント 江森弘和氏×永井優馬氏
今、大人気バンドの「マカロニえんぴつ」「SUPER BEAVER」を始めとするアーティストのレーベルプロデュースからマネジメントまで幅広く活躍されている株式会社エッグマンの江森弘和氏×永井優馬氏によるトークショー！ それぞれが出会ってきたアーティストとの思い出や、レーベルプロデュース、アーティストマネジメントをする上の心得などを語っていただきます。
２. ネタでエール！お笑い応援ステージ
ワタナベエンターテインメント所属の「ぱーてぃーちゃん」「リンダカラー∞」「ラパルフェ」による
お笑いイベントを実施！「頑張る就活生を応援する」をテーマに、今をときめく3組の芸人がネタを披露！
ぱーてぃーちゃん
リンダカラー∞
ラパルフェ
３. アイドルグループＯＧによるトークショー
モーニング娘。OGの譜久村 聖・石田 亜佑美による「グループの組織論」をテーマとしたトークショー！ アイドルグループを牽引していたメンバーだからこそ語れる貴重な内容に注目！
譜久村 聖（モーニング娘。OG）
石田 亜佑美（モーニング娘。OG）
▼当日の司会進行は、
元日本テレビ・現フリーアナウンサーの笹崎里菜さんに決定!!
「エンタメ業界研究フェス」の司会進行は、元日本テレビ・現フリーアナウンサーの
笹崎里菜さんに決定!! エンタメ業界をけん引するバラエティ豊かなご登壇者の
方々とともに、当日のエンタメコンテンツを盛り上げていただきます!!
笹崎里菜
▼出展企業一例
ぴあ／ソニー・ミュージックグループ／ワタナベエンターテインメント／ホリプロ／東宝／松竹／
東京ドーム／テレビ朝日／ポニーキャニオン／サンリオエンターテイメント／テレビ東京／集英社／
ビクターエンタテインメント／バンダイナムコフィルムワークス／テレビ朝日映像／エイベックス／
KADOKAWA／オリエンタルランド／共立／シアターワークショップ／
インターナショナルクリエイティブ／CHホールディングス／シミズオクト／共同テレビジョン／
ロッキング・オン・グループ／映像センター／東京テアトル／コングレ／JCOM／テイパーズ／
エクシング／バップ／フロンティアインターナショナル／ソラジマ／読売新聞社／A-1 Pictures／
Clover Works／劇団四季／エッグマン／LDH JAPAN／ベネリック／タウンニュース社／毎日新聞社／トムス・エンタテインメント（順不同）
※セミナーのタイムスケジュール
【セミナー1】
13:15～13:45＝東宝
14:00～14:30＝サンリオ
15:00～15:30＝ホリプロ
16:00～16:30＝集英社
16:45～17:15＝ソニー・ミュージックグループ
【セミナー2】
14:00～14:30＝ポニーキャニオン
14:45～15:15＝テレビ朝日
15:30～16:00＝松竹
16:15～16:45＝東京ドーム
17:15～17:45＝テレビ東京
セミナー・コンテンツ観覧の予約についてはコチラから↓
https://www.gakujo.ne.jp/campus/events/evt_dtl?p1=evt744(https://www.gakujo.ne.jp/campus/events/evt_dtl?p1=evt744)
※出展にご興味をお持ちの企業様、当日取材を希望のメディアの方は、下記までお気軽にお問い合わせください。
entame_studyfes@pia.co.jp
＜イベント概要＞
イベント名 ：～ぴあPresents～ エンタメ業界研究フェス
実施日程 ：2025年9月8日（月）
実施会場 ：ぴあアリーナＭＭ（https://pia-arena-mm.jp/）
主催 ：ぴあ株式会社、株式会社東京音協
協力 ：株式会社学情
公式サイト ： https://entame-studyfes.com
公式SNS ：https://x.com/entame_studyfes
予約 ：https://www.gakujo.ne.jp/campus/events/evt_dtl?p1=evt744