北央信用組合とＡＴＭ提携を開始
～全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで利用可能に～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、北央信用組合（本店：北海道札幌市、理事長：畠山 則和）と2025年9月1日（月）よりＡＴＭ提携を開始いたします。
北央信用組合は、北海道内最大規模の信用組合です。地域密着型の金融機関として、地元の中小企業や個人を支える活動を展開しています。
本提携により、北央信用組合のキャッシュカードをお持ちのお客さまは、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで、現金のお預入れやお引出しの取引を利用できるようになります。セブン銀行ＡＴＭはセブン‐イレブン店舗をはじめとするさまざまな商業施設、空港や駅、観光地等に設置しています。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
１． サービス開始時期 ： 2025年9月1日（月）
２． サービス内容、ご利用可能時間及びご利用手数料
*1:セブン銀行ＡＴＭが設置されている施設の営業時間外はご利用いただけません。
*2:日曜・祝日および12/31～1/3は、終日110円/回(消費税等含む)となります。
※残高照会は無料です
