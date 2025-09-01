回転寿司屋ならではの海鮮尽くしの「豪華新春セット」や、 スイーツを詰め合わせたおせちが新登場 2026年 おせち 予約受付スタート 定番おせちもくら寿司お食事券付で販売

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、おせちの予約受付を開始します。今回は新たに「豪華新春セット」「スイーツおせち」が登場するほか、毎年ご好評いただいている定番の「和風三段重」「豪華三段重」もラインナップしております。





毎年ご好評いただいているくら寿司のおせちですが、今回は、回転寿司屋ならではの、魚介類だけを贅沢に詰め込んだ「豪華新春セット」が新登場します。使用する魚介類はすべて国産の厳選素材。一段目には豪華海鮮セット、二段目には贅沢なお刺身セット、三段目には北海道産の干物セットと、特別感あふれる内容となっています。一段目の豪華海鮮セットには、お正月の縁起物として欠かせない“にらみ鯛”が入っています。瀬戸内海産の天然真鯛を使用し、引き締まった身と、素材本来の旨みを味わえるのが特徴で、お祝いの席にふさわしいお正月を彩る一品です。また、千葉県九十九里産の“ハマグリ”は、身が厚く、しっかりとした食べ応えとプリプリとした食感が特徴で、噛むたびに豊かな旨みが広がります。さらに、天然の“黒アワビ”は、身の締まりが良く、コリコリとした歯ごたえが特徴で、肉厚で旨みが凝縮された一品です。そして、二段目のお刺身セットには、口の中でとろける大トロや、赤身と脂のバランスがほど良い中トロ、マグロの旨みがしっかりと感じられる赤身を食べ比べいただけます。加えて、三段目の北海道産の干物セットに入っている脂乗りの良い“キンキ”は、特別な製法で仕上げており、ふっくらとした食感、凝縮された旨みを味わえます。また、肉厚の“スルメイカ”は、鮮度と温度にこだわった独自の製法により、噛むほどに旨みが広がります。

その他、和菓子と洋菓子を重箱に詰めた「スイーツおせち」も新登場。甘酸っぱいラズベリーの華やかな香りとムースのなめらかなくちどけが楽しめる“ラズベリームースケーキ”や、九州産和栗入りでしっとり食感の“和栗パウンドケーキ”、チーズのまろやかさに香ばしいナッツとドライフルーツの自然な甘みをプラスした“クリームチーズケーキ”、ごま本来の自然な甘みと香ばしさを活かしたやさしい口当たりの“黒ごまムースケーキ”など、一度に様々な味わいを楽しめ、お正月の団らんに華を添えます。

また、「豪華新春セット」、「和風三段重」、「豪華三段重」には、全国のくら寿司でお持ち帰りにも利用できるお食事券がついており、お正月のお食事にお寿司も合わせてお得にお楽しみいただけます（※1）。

一つ一つの食材にこだわりが詰まった厳選素材を使用した新年のお祝いに相応しいくら寿司のおせちを、ぜひご家庭でお楽しみください。

（※1）「スイーツおせち」にはお食事券はついておりません。

「2026年 おせち」販売概要

・くら寿司公式通販サイトからご予約いただけます。

URL：https://www.610kura.com/SHOP/193802/list.html

・送料無料

・ネット予約受付期間：予約受付中～2025年12月23日（火）

・お届け日：冷凍おせち（豪華新春セット、スイーツおせち、和風三段重）→12月30日（火）着

冷蔵おせち（豪華三段重）→12月31日（水）着

「2026年 おせち」 商品名 / 価格

※予定数量に達し次第、受付終了となります。

豪華新春セット 30,000円

4～5人前

くら寿司お食事券 2,000円分付

回転寿司屋ならではの、国産魚介類だけを贅沢に詰め込んだセット。海鮮セットとお刺身、北海道産の干物が楽しめる特別なおせちです。

＜一段目 海鮮セット＞

【北海道産】いくら、【千葉県九十九里産】ハマグリ、【宮城県産】黒あわび、【瀬戸内海産】にらみ鯛、【瀬戸内海産】からすみ、【高知県産】ブリ照り焼き、【鹿児島県産】車海老、【三重県産】バイ貝、【愛媛県産】真ダコうま煮、【宮城県産】なまこ酢（※2）

＜二段目 お刺身セット＞

【愛媛県産】本まぐろ 大トロ、【愛媛県産】本まぐろ 中トロ、【愛媛県産】本まぐろ 赤身、【愛媛県産】みかん真鯛、【愛媛県産】アセロラブリヒラ「ブリ×ヒラマサの交雑種」（※3）、【宮城県産】サーモン、【北海道産】ほたて、【沖縄県産】ソデイカ

＜三段目 干物セット＞

【北海道産】きんき、【北海道産】するめいか、【北海道産】真ほっけ、【北海道産】白鮭、【北海道産】本ししゃも

（※2）天候・漁獲量によって、岩手県・福島県の産地に変更となる場合がございます。

（※3）天候・漁獲量によって、大分県・鹿児島県の産地に変更となる場合がございます。

スイーツおせち 3,980円

※お食事券はついておりません

晴れの日に相応しい、和菓子と洋菓子を楽しめる華やかなスイーツおせちです。

＜内容＞

ラズベリームースケーキ、和栗パウンドケーキ、ガトーショコラ、キャロットケーキ、クリームチーズケーキ（※4）、カステラ（※4）、黒ごまムースケーキ、抹茶カステラ（※4）、ニューヨークチーズケーキ

（※4）クリームチーズケーキには、はちみつがかかっており、カステラ・抹茶カステラには、はちみつがはいっております。1歳未満の乳児には与えないでください。

和風三段重 20,000円

3人前

くら寿司お食事券 2,000円分付

＜早期割引＞

10月31日（金）までのご注文で3,000円割引、

11月30日（日）までのご注文で2,000円割引

ホタテやブリ、サーモン、数の子、ローストビーフなど、人気の海の幸やお肉などを詰め合わせています。

＜一の重＞

味付数の子、飴掛けカシューナッツ、田作り、ごぼうごま和え、黒豆、きんとん餡、渋皮栗甘露煮、黒豚昆布巻、かまぼこ（紅・白）、白花豆、クランベリーくるみ、伊達巻

＜二の重＞

紅白なます柚子天盛、さつま芋のレモン煮、味付いくら、チキン二色巻、焼き海老、ブリ照焼、ローストビーフ、ロースト牛タン、てまり餅、こはだ粟漬け、スモークサーモン、のどぐろ甘酢漬

＜三の重＞

れんこん煮、湯葉有馬煮、昆布巻、若桃甘露煮、竹の子煮、絹さや、花餅（紅・白）、たこ旨煮、葉付金柑、帆立旨煮、こんにゃく煮、寿高野豆腐、椎茸煮、バイ貝、レーズンバター

豪華三段重 29,800円

4人前

くら寿司お食事券 3,000円分付

＜早期割引＞

10月31日（金）までのご注文で1,000円割引

かに甲羅、車海老、国産黒あわびなど、豪華な食材を豊富に詰め合わせた特製冷蔵おせちです。

＜一の重＞

スモークサーモン、帆立旨煮、味付いくら、ブリ照焼、真鱈旨煮、てまり餅、車海老艶煮、明石ダコ旨煮、かに甲羅盛、国産黒あわび煮貝、バイ貝

＜二の重＞

味付数の子、葉付金柑、花餅（紅・白）、若桃甘露煮、田作り、飴掛けカシューナッツ、クランベリーくるみ、黒豆（金粉）、きんとん餡、渋皮栗甘露煮、黒豚昆布巻、かまぼこ（紅・白）、湯葉有馬煮、伊達巻

＜三の重＞

南瓜煮物、椎茸煮、紅白ゆずなます、ふき煮、六角里芋、れんこん煮、竹の子煮、手綱こんにゃく、ねじり花にんじん、長崎和牛ローストビーフ、昆布巻、ごぼう煮、寿高野豆腐、だし巻き