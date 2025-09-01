【COLLECTORS】不要になった帽子を下取り、その場で使える帽子OFFクーポンをプレゼント！【SDGs】

株式会社ヌーヴ・エイ

トレンド、機能性、デザイン性を兼ね備えたバッグや雑貨のセレクトショップ「COLLECTORS」では、SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みの一環として、2025年9月1日よりで『帽子Re:BORN PROJECT』を実施いたします。

■Re:BORN PROJECTとは



【一般社団法人リボーンプロジェクト】が運営する、あなたのお部屋にある「捨てても良いもの」を海外で現地販売、売上の一部を寄付してワクチンを提供する活動。

物資の提供だけでなく、寄付品の選別作業・販売で新たな雇用を創出し、

現地の方と子どもたちの笑顔を作ります。

プロジェクトを通じて、今までに396,216人分のワクチン寄付を行っています。

（2025年8月現在）





【一般社団法人リボーンプロジェクト HP】 https://rebornproject.or.jp/その場で使える帽子\300OFFクーポン

寄付活動キャンペーンの特典として、回収した帽子1点につき帽子ご購入時にご利用頂ける\300クーポンを進呈！

■帽子Re:BORN PROJECT 概要

【開催期間】2025年9月1日(月)～2026年2月28日(土)

【下取り対象アイテム】

キャップ、ハット、中折れ帽などの帽子（購入先やブランド問わず）

【下取り対象外アイテム】

汚れ、ほつれ、穴あき等が目立つ帽子

ニット帽(素材問わず)、ウール100％素材、ファー素材などの暖かい帽子

【クーポンお渡し条件】

ご不要になった帽子をお持ちいただいた方に300円OFFクーポンを1枚お渡し

※下取り対象外の帽子をお持ちいただいた方には、帽子の回収及びクーポンのお渡しをすることができません。

※下取り対象の帽子1点ごとにクーポン1枚お渡しいたします

※お持ちいただいた帽子は発展途上国に送り、売上金の一部を寄付、ワクチンとして提供致します

※一度回収した帽子は返却することが出来ません

【クーポンご利用条件】

期間中、帽子購入時のお会計にご利用可能

※ご利用にはヌーヴ・エイメンバーズ会員のご登録が必要です(当日入会可、年会費無料)

※税込\3,300ごとに1枚使用可能

例)帽子を計6,600円(税込)お買い上げの場合、クーポンは２枚ご利用いただけます。

※帽子以外のアイテムとの会計合算不可

※メンバーズポイントとの併用、その他割引との併用は不可

※帽子セール品はクーポン使用対象外となります

【開催店舗】

COLLECTORS池袋パルコ店

COLLECTORS調布パルコ店

COLLECTORS名古屋パルコ店

COLLECTORS広島パルコ店

COLLECTORS仙台パルコ店

COLLECTORS町田東急ツインズイースト店

COLLECTORS青葉台東急スクエア店

COLLECTORSアトレ吉祥寺店

COLLECTORSラゾーナ川崎店

COLLECTORSカメイドクロック店

NOVELLO by collectorsアルカキット錦糸町店

Tricycle by NEUVE-A軽井沢店

■COLLECTORS

COLLECTORSアトレ吉祥寺店

トレンド・機能性・デザイン性を兼ね備えたバッグや雑貨のセレクトショップ。

バッグをメインに、財布や帽子、インナーウェア、ソックス、アクセサリーなど幅広いファッションアイテムを取り揃えています。

現在では、ユニセックスアイテムをラインナップに加え、リアルなライフスタイルにおすすめの「コモノのオシャレ」を提案しています。

公式サイト：https://www.collectors-web.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/collectors_press/

SHOP一覧：https://www.collectors-web.com/store/