＜期間限定＞秋の味覚を堪能！贅沢食材を使用した茶フタヌーンティーが新登場！【茶想もりた園 なんば店】

◆9/1より、秋限定の茶フタヌーンティーが新登場！

株式会社アイビス秋の茶フタヌーンティー ～PREMIUM～ お一人あたり4,000円（税込）

こだわりの抹茶を使用したスイーツや軽食、茶師厳選の本格的なお茶が楽しめる人気商品「茶フタヌーンティー」シリーズに、秋の食材をふんだんに使用した「秋の茶フタヌーンティー ～PREMIUM～」が新登場！

棚には栗や安納芋といった秋の味覚と、こだわりの抹茶を使用したスイーツがずらりと並びます。

さらに、シャインマスカットや松茸といった豪華な食材を使用したメニューまでお楽しみいただける、贅沢な茶フタヌーンティーとなっております。

ぜひ、茶想もりた園 なんば店で秋を感じる和のティータイムをお楽しみください。

予約ページ :https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27127867/party/276278006

◆秋の味覚と抹茶が堪能できる充実のラインナップ

■スイーツ（甘味）

・マスカットタルト

贅沢にシャインマスカットを使用した抹茶のタルト。爽やかな甘みと濃厚な抹茶の風味が絶妙に溶け合う一品です。

・マロンマカロン

ふわっと広がる栗の香りと、軽やかな口どけが魅力のマカロン。

・抹茶サブレ

上質な抹茶を贅沢に練り込み、サクッと焼き上げたサブレ。甘さ控えめの上品な味わいです。

・マロンモンブラン

濃厚なモンブランクリームの中に、和栗をまるごと閉じ込めた満足感のあるモンブラン。

・抹茶マロンケーキ

鮮やかな抹茶の緑が目を引くマロンケーキ。刻んだ栗を加えた抹茶クリームがアクセントとなり、やさしい甘さと食感を楽しめます。

・マスカットみるくプリン

やさしい甘さのミルクプリンに、シャインマスカットとほうじ茶ゼリーを合わせました。仕上げのレモンジュレで爽やかな味わいに。

・安納芋の抹茶トリュフ

なめらかな安納芋ペーストを濃厚な抹茶チョコで包んだひとくちトリュフ。安納芋のやさしい甘みをお楽しみください。

■セイボリー（軽食）

・松茸茶そば

風味豊かな茶そばに、香り高い松茸を合わせた心温まる一杯。お出汁の旨みとともに上品な味わいをご堪能ください。

・松茸ご飯 -いくら添え-

芳醇な香りの松茸ご飯に、いくらを添えた贅沢な一品。旬の味覚を心ゆくまでお楽しみください。

・京つけもの

・塩おかき

・塩こんぶ

◆あなただけの特別な和のティータイム

茶フタヌーンティーシリーズでは、メインの甘味は４種類からお好きなものをお選びいただけます。

さらに６種類のお茶はおかわり自由ですので、お客様お一人おひとりの好みに合った特別な時間をお楽しみください。

■選べる甘味 ＜4種類＞

抹茶オペラ／抹茶ロールケーキ／抹茶ガトーショコラ／抹茶ティラミス

■ティーフリー ＜6種類＞

お抹茶／抹茶入り煎茶／玉露茎ほうじ茶／玄米茶／グリーンティー／和紅茶

◆おひとり様からご予約可能

ご予約は１名様～４名様まで可能です。

おひとりでゆったりとした時間を過ごしたい方、ご友人やご家族・大切な方と一緒に楽しみたい方など様々なシーンでご利用いただけます。

※５名様以上でのご利用を希望される場合は、店舗にお問い合わせください。

＜商品概要＞

[商品名]：秋の茶フタヌーンティーセット ～PREMIUM～

[価格]：\4,000（税込）

[メニュー]

＜選べる甘味：1種＞

※以下のいずれか一つをお選びいただきます

抹茶オペラ/抹茶ロールケーキ/抹茶ガトーショコラ/抹茶ティラミス

＜甘味：7種＞

マスカットタルト/マロンマカロン/抹茶サブレ/マロンモンブラン/抹茶マロンケーキ/マスカットみるくプリン/安納芋の抹茶トリュフ

＜軽食：5種＞

松茸茶そば/松茸ご飯 いくら添え/京つけもの/塩おかき/塩こんぶ

＜お茶：6種＞

※6種類のお茶がおかわり自由です

お抹茶/抹茶入り煎茶/玉露茎ほうじ茶/玄米茶/グリーンティー/和紅茶

[発売日]：2025年9月1日(月)～2025年11月30日(日)予定

[ご利用時間]：最終入店19：00

[ご利用可能人数]：1名様～4名様 ※5名様以上でのご利用は店舗にお問い合わせください。

[注意事項]：事前WEB予約制、2時間制となります。定員に達し次第、受付終了となります。

キャンセルは前日までとさせていただきます。

[ご予約受付URL]

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27127867/party/276278006

茶想もりた園とは

日本屈指の茶師「森田治秀氏」が厳選した本物のお茶を使用した本格的な和カフェです。

抹茶やほうじ茶を使用した、オリジナルのスイーツやお食事を提供し、全国5店舗に展開しています。

店舗概要

[店舗名]：茶想もりた園なんば店

[所在地]： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-1 なんばCITY南館 1F

[定休日]：不定休（「なんばCITY」に準ずる）

[営業時間]： 11:00 - 21:00(L.O. 20:30)

[電話番号]： 06-6599-8288

[情報サイト]：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27127867/party/

[Instagram]：https://www.instagram.com/chaso_moritaen_namba/

[アクセス]：南海電鉄 なんば駅 下車すぐ/地下鉄御堂筋線 なんば駅、地下鉄千日前線 なんば駅 徒歩5分

[席数]：38席

[支払方法]：現金・カード各種・電子マネー各種・QRコード決済各種

会社概要

Web広告やマーケティングを中心に事業展開をする株式会社アイビスホールディングスの100％子会社である株式会社アイビスはグループ内連携により、市場調査やSNSマーケティングを活かした飲食店運営を行っています。

[企業名]：株式会社アイビス

[代表取締役]：大原 弘美

[本社所在地]：大阪府大阪市浪速区湊町2-1-7 ルネッサ難波ビル5F

[設立年月]：2007年10月

[資本金]：404,495,577円（資本準備金含む）※2023年8月時点のグループ総額

[従業員数]：162名（アルバイト31名 含む）※2025年8月時点のグループ合計

[事業内容]：飲食店舗運営など

[公式サイト]：https://ibis.gs/

※茶フタヌーンティーは、株式会社アイビスの登録商標です。