【グランドニッコー東京ベイ 舞浜】 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」『ディナーブッフェ～夜の遊園地ダイニング～』を10月1日より営業開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』（所在地：千葉県浦安市、総支配人：島田 裕次）では、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、彩り豊かな季節のメニューをにぎやかな雰囲気の中で楽しめる『ディナーブッフェ～夜の遊園地ダイニング～』の営業を、2025年10月1日（水）より開始します。

『ディナーブッフェ ～夜の遊園地ダイニング～』

オールデイダイニング「ル・ジャルダン」は9層吹き抜けの開放感あふれるアトリウムに位置し、夜にはイルミネーションが煌めいて、まるで夜の遊園地を思わせる非日常空間でのお食事をお楽しみいただけます。

10月1日より営業を開始するディナーブッフェでは、秋の味覚を活かしたシェフの遊び心あふれる和洋中のメニューをご用意。

パフォーマンスキッチンからはシェフがお客様の目の前でカッティングサービスを行う「秋のごちそう！家族でワイワイローストポーク」や、丸ごとのパルミジャーノチーズを使って仕上げる「ファミリーシーザーサラダ」をはじめ、「中華風おこげ～秋野菜あんかけ～」「華やぎちらし～秋彩り～」など、約60種類の多彩なメニューがブッフェテーブルに並びます。

舞浜エリアでの夢のような一日を過ごした後も、グランドニッコー東京ベイ 舞浜で大切な方とのにぎやかなお食事をお楽しみください。

『ディナーブッフェ～夜の遊園地ダイニング～』では、季節ごとに一部メニューを刷新し、ホテルを訪れる度に出会える新たな美味しさをご用意してお客様をお迎えします。

■『ディナーブッフェ～夜の遊園地ダイニング～』 概要

【期間】2025年10月1日（水）より通年

【時間】17：30～22：30（ラストオーダー22：00）※時間制限なし

【場所】グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）

【料金】大人 3,800円／9歳～12歳 2,500円／4歳～8歳 1,900円

※ソフトドリンクバーは別途400円

※表示料金には消費税・サービス料が含まれております

※3歳以下無料

【ご予約・お問い合わせ】

レストラン予約：047-711-2427（受付時間 10：00～18：00）

公式サイトからのご予約：https://bit.ly/2Uc10ng

メニュー一例

＜パフォーマンスコーナー＞

・秋のごちそう！家族でワイワイローストポーク

・丸ごとパルミジャーノで仕上げるファミリーシーザーサラダ

・おいしさチェンジ！3種のソースでお好みパスタ

＜ブッフェコーナー＞

・中華風おこげ～秋野菜あんかけ～

・秋のきのこたっぷり味噌汁

・華やぎちらし～秋彩り～

・秋の恵みと生ハムの彩りプレート

・お楽しみ秋のグラスデザート

・秋果のプチタルト など約60種類

※仕入状況・季節によりメニューが変更となる場合があります。

詳細を見る :https://tokyobay.grandnikko.com/news/443/

グランドニッコー東京ベイ 舞浜

ピンク色の外観が印象的な南欧の雰囲気が漂う『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』は、「上質な空間の中で、五感を解き放つ心地よさを体感できるホテル」というグランドニッコーのブランドコンセプトのもと、さわやかなリゾートの風につつまれ、心身ともにリフレッシュできる格別なひとときを提供いたします。



所在地：千葉県浦安市舞浜1-7

建 物：地上12階 アトリウム（4,300平方メートル ）

施設構成：客室数709室、宴会場13室、レストラン、ウエディングチャペル2カ所、神殿ほか

アクセス：JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」より乗り換え、ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」より徒歩4分

電話番号：047-350-3533（代表）

公式サイト：https://tokyobay.grandnikko.com