EY社会保険労務士法人（東京都千代田区、代表社会保険労務士：久保田 淳哉）は、2025年9月1日付で沖縄県那覇市に東京に続き2拠点目となる新オフィスを開設いたします。

本拠点は、企業の人事・労務領域における課題解決を支援するための体制強化を目的とし、社会保険手続き、就業規則の作成・改定、労務相談、外国人社員対応など、幅広いアウトソーシングサービスを提供します。また、現沖縄オフィスの機能拡充とクライアントへのニーズ対応強化を図ることで、より迅速かつ的確なサービス提供を可能にし、業務効率化と品質向上の実現を目指します。EY税理士法人やEYビジネスパートナー株式会社との連携を一層強化することで、国内外の多様なクライアントに対して、より高付加価値なサービスを提供する体制を構築してまいります。

■ 新拠点名：EY社会保険労務士法人

■ 所在地：〒902-0067 沖縄県那覇市字安里150番地

■ 事業内容：社会保険手続き、就業規則・各種規定作成、労務相談、国内外駐在社員（Expats）の対応、外国人社員対応などのアウトソーシングサービス

アウトソーシングサービスの詳細は、下記ウェブページからご覧ください。

■ 給与計算（ペイロール）・社会保険関連業務のアウトソーシングサービス

■ 人事・労働法務

EYについて

EYは、クライアント、EYのメンバー、社会、そして地球のために新たな価値を創出するとともに、資本市場における信頼を確立していくことで、より良い社会の構築を目指しています。データ、AI、および先進テクノロジーの活用により、EYのチームはクライアントが確信を持って未来を形づくるための支援を行い、現在、そして未来における喫緊の課題への解決策を導き出します。 EYのチームの活動領域は、アシュアランス、コンサルティング、税務、ストラテジー、トランザクションの全領域にわたります。蓄積した業界の知見やグローバルに連携したさまざまな分野にわたるネットワーク、多様なエコシステムパートナーに支えられ、150以上の国と地域でサービスを提供しています。

All in to shape the future with confidence.

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。

EY社会保険労務士法人について

EY社会保険労務士法人は、EYメンバーファームです。労働法務・給与計算業務・入管・税務の専門家と密接に協働することにより、クライアントのニーズに即した付加価値の高い労務・社会保険関連サービスを提供します。詳しくは、ey.com/ja_jp/about-us/ey-social-insurance-and-labor-advisorsをご覧ください。