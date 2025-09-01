【後編】70代以上の検索行動を徹底解明！AI検索と従来型検索（Google等）の使い分けから見る世代別の検索習慣|SEO会社ランクエスト調べ
ChatGPTやGeminiといった生成AIの登場で、従来の検索エンジンとAI検索サービスが共に使われる時代に入りました。情報を探す手段が広がるなかで、従来型検索に強い親しみを持つ70代以上は、AI検索をどのように取り入れ、信頼度をどう判断し、実際にどのような場面で活用しているのでしょうか。
そこで、SEO対策で検索結果1位（※注）の実績を持つランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、70代以上の男女100名を対象にアンケートを実施しました。検索の使い分け方や信頼の基準、利用される場面の違いにまで焦点を当て、項目ごとに見えてきたリアルな傾向を浮き彫りにしました。
本調査で明らかになった結果が、世代ごとの検索スタイルを知る手がかりとなり、これからのSEO対策やコンテンツ発信に活かしていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1： 従来型検索とAI検索の使い分け実態
1-1．従来型検索への依存度が圧倒的
1-2．補助的にAIを取り入れる層
1-3．AIを主体とする層はごく少数
◆ 調査2： 情報の信頼性
2-1．従来型検索の信頼度が高い
2-2．判断を保留する層や両者を同等に見る層
2-3．AI検索への信頼や不信感
◆ 調査3： AI検索の活用場面
3-1．利用しない層が過半数
3-2．用語確認や専門的な解説での利用
3-3．その他の用途は限定的
◆ 調査4： 従来型検索の活用場面
4-1．ニュースや用語確認が主要な用途
4-2．生活に密着した検索ニーズ
4-3．特殊な用途や利用しない層も一定数存在
◆ まとめ： 現状は従来型が主軸、AIは浸透途上の補完手段
・ニュースや生活情報では従来型が優位
・知識補完や専門分野では差が縮小
・創造的支援ではAIがやや健闘、相談は従来型が優位
・現状は従来型が主役、AIは浸透途上にとどまる
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000328541/
（注） 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。
4．従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）の活用場面 ※複数回答可
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328552&id=bodyimage2】
4-1．ニュースや用語確認が主要な用途
最も多かったのは「最新のニュースや天気」で62.0％（62人）、次いで「用語や意味の確認」が44.0％（44人）となりました。
従来型検索は、生活の中で頻繁に必要とされる速報的な情報や、言葉の意味をすぐに調べたいときに強く利用されていることが分かります。長年使い慣れている安心感と、幅広い情報源から即座に答えを得られる点が、この年代での信頼を支えていると考えられます。
4-2．生活に密着した検索ニーズ
「地域の店や施設情報」は31.0％（31人）、「商品・サービスの口コミ」は27.0％（27人）と、日常の行動や購買に直結する場面でも従来型検索が活用されています。
4．従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）の活用場面 ※複数回答可
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328552&id=bodyimage2】
4-1．ニュースや用語確認が主要な用途
最も多かったのは「最新のニュースや天気」で62.0％（62人）、次いで「用語や意味の確認」が44.0％（44人）となりました。
従来型検索は、生活の中で頻繁に必要とされる速報的な情報や、言葉の意味をすぐに調べたいときに強く利用されていることが分かります。長年使い慣れている安心感と、幅広い情報源から即座に答えを得られる点が、この年代での信頼を支えていると考えられます。
4-2．生活に密着した検索ニーズ
「地域の店や施設情報」は31.0％（31人）、「商品・サービスの口コミ」は27.0％（27人）と、日常の行動や購買に直結する場面でも従来型検索が活用されています。