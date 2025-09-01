渦巻き型ディーゼルポンプ市場、2025年に4808百万米ドル、2031年には5822百万米ドル到達へ
2025年9月1日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「渦巻き型ディーゼルポンプ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、渦巻き型ディーゼルポンプ市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
渦巻き型ディーゼルポンプは、ディーゼルエンジンを動力源とする渦巻き式ポンプで、大量の水や液体を効率的に移送する装置です。強力な吸引力と高揚程性能を持ち、灌漑、工業用水供給、船舶設備、排水処理など幅広い分野で使用されます。電源不要で可搬性が高く、災害時の緊急排水にも適しています。耐久性に優れた設計で、過酷な環境下でも安定した運転が可能です。
１．渦巻き型ディーゼルポンプ市場規模
渦巻き型ディーゼルポンプの世界市場規模は2024年に4672百万米ドルと推定され、2025年には4808百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）3.2%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が5822百万米ドルに達すると見込まれています。
２．渦巻き型ディーゼルポンプ市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
渦巻き型ディーゼルポンプ市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Godwin Pumps、 Gorman-Rupp、 Pentair、 Pioneer Pump、 Multiquip、 Riverside Pumps、 ACE Pumps、 Pacer Pumps、 Andrew Sykes、 SDMO、 Selwood Pumps、 Varisco、 Bombas Ideal、 Pompe Garbarino、 Honda Power Equipment、 Tsurumi、 TAIKO、 Lutian Machinery、 Aoli
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
渦巻き型ディーゼルポンプ市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Less than 300hp、 300-800hp、 More than 800hp
用途別：Agriculture、 Fire Protection、 Industrial usage、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が渦巻き型ディーゼルポンプ市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1449418/centrifugal-diesel-pumps
