世界の過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置市場成長率：2031年までに6.6%に達する見込み
2025年9月1日に、QYResearch株式会社は「過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置市場概況
過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置は、低温で医療器具や精密機器を短時間で滅菌する装置です。過酸化水素を低温プラズマ化し、活性種で微生物やウイルスを分解・除去します。高温・高圧を必要としないため、耐熱性の低い器材や電子部品にも使用可能です。医療現場、製薬工場、研究施設で広く活用され、安全で環境負荷の少ない次世代滅菌技術として注目されています。
2024年における過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置の世界市場規模は、692百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.6%で成長し、2031年までに1078百万米ドルに達すると予測されている。
２．過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置の市場区分
過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置の世界の主要企業：Getinge、 Steris、 Shinva、 Tuttnauer、 Hanshin Medical、 RBChimica （VitroSteril）、 Advanced Sterilization Products、 Sterile Safequip、 PMS Healthcare Technologies、 Scican、 Laoken、 Sterifast、 Renosem、 Bionics Scientific Technologies、 Human Meditek、 CASP、 Steelco SpA
上記の企業情報には、過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Less Than 50 Liter、 Range 50-100 Liter、 More 100 Liter
用途別：Hospitals and Clinics、 Research Institutions、 Food and Beverage、 Others
また、地域別に過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1449357/hydrogen-peroxide-gas-plasma-autoclave
【総目録】
第1章：過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、過酸化水素ガスプラズマ殺菌装置の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
