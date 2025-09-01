『県民の日』は、ムーミンバレーパークへ！群馬県・茨城県・山梨県在住のお子さま（4歳～高校生）は １デーパス無料でご招待！『県民の日』特別割引キャンペーンも実施！
株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）は、10月28日（火）群馬県、11月13日（木）茨城県、11月20日（木）山梨県のそれぞれの『県民の日』当日に、各県在住の高校生以下のお子さまを無料でムーミンバレーパークにご招待いたします。
さらに、各県の県民の日に合わせた特別キャンペーンも実施。群馬県在住の皆さまは2025年10月18日（土）～ 11月9日（日）、茨城県と山梨県在住の皆さまは2025年11月1日（土）～ 11月23日（日）の期間限定で、割引価格でムーミンバレーパークの1デーパスをお買い求めいただけます。
キャンペーン期間中はおとな当日チケット4,300円（前売チケット3,900円）のところ、前売チケットに限り3,700円、こども当日1,300円（前売チケット1,000円）のところ、前売チケットに限り900円の特別価格でご購入いただけます。
また、10月31日（金）までは、高校生以下のお子さまは1デーパスが500円になる「こども応援キャンペーン」と、18歳～22歳の方を対象に、前売限定で1デーパスが2,200円になる「U22パス」も販売しております。
秋が深まる涼やかなムーミンバレーパークを、お得にお楽しみください。
▶『県民の日』限定！各県在住の高校生以下のお子さまはムーミンバレーパーク１デーパス無料
各県在住の高校生以下のお子さまを、ムーミンバレーパークに無料でご招待いたします。
※各県に在住を証明できるもの（身分証明書等）をご提示いただきます。
■群馬県：2025年10月28日（火）
群馬県在住の高校生以下のお子さま無料
■茨城県：2025年11月13日（木）
茨城県在住の高校生以下のお子さま無料
■山梨県：2025年11月20日（木）
山梨県在住の高校生以下のお子さま無料
■詳細：https://metsa-hanno.com/event/39855/(https://metsa-hanno.com/event/39855/)
▶群馬県民の日 特別割引キャンペーン
■対象期間：2025年10月18日（土）～ 11月9日(日)
■対象：群馬県在住の皆さま
※群馬県在住を証明できるもの（身分証明書等）をご提示いただく場合がございます。
■販売価格：おとな 前売 3,700 円(税込)
こども（4歳以上高校生以下）前売 900円(税込)
※ムーミンバレーパーク チケットブースでの当日券の販売はございません。
※10月31日（金）までは「こども応援キャンペーン」実施期間につき、こども料金は500円でお求めいただけます。
■販売期間：2025年9月1日（月）～ 11月8日（土）
■チケット購入：【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】
https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000034421/(https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000034421/)
【セブンチケット】https://7ticket.jp/go/l000087(https://7ticket.jp/go/l000087)
【ローチケ】https://l-tike.com/leisure/mevent/?mid=467010(https://l-tike.com/leisure/mevent/?mid=467010)
■「県民の日キャンペーン」詳細：https://metsa-hanno.com/event/39855/(https://metsa-hanno.com/event/39855/)
▶茨城県民の日・山梨県民の日 特別割引キャンペーン
■対象期間：2025年11月1日（土）～ 11月23日(日)
■対象：茨城県・山梨県在住の皆さま
※茨城県・山梨県在住を証明できるもの（身分証明書等）をご提示いただく場合がございます。
■販売価格：おとな 前売 3,700 円(税込)
こども（4歳以上高校生以下）前売 900円(税込)
※ムーミンバレーパーク チケットブースでの当日券の販売はございません。
■販売期間：2025年10月1日(水)～ 11月22日（土）
■チケット購入：【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】
茨城県：https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000034752/(https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000034752/)
山梨県：https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000034757/(https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000034757/)【セブンチケット】https://7ticket.jp/go/l000087(https://7ticket.jp/go/l000087)
■「県民の日キャンペーン」詳細：https://metsa-hanno.com/event/39855/(https://metsa-hanno.com/event/39855/)
▶こども応援キャンペーン・U22パスなどお得なチケットの販売が延長決定！
１.高校生以下1デーパス500円！「こども応援キャンペーン」チケット販売中！
■対象期間：2025年10月31日（金）まで
■販売価格：こども（4歳～高校生）500円(税込)
■『こども応援キャンペーン』詳細：https://metsa-hanno.com/event/37799/(https://metsa-hanno.com/event/37799/)
２.18歳～22歳がお得な『U22パス』販売中！
■対象期間：2025年10月31日（金）まで
■対象年齢：18歳～22歳
■販売価格：前売限定 2,200円
■『U22パス』詳細： https://metsa-hanno.com/event/37800/(https://metsa-hanno.com/event/37800/)
▶アクセスに便利な無料直行バス・無料シャトルバスも期間延長決定！
現在、期間限定で毎日運行中の川越駅⇔メッツァ間の無料直行バス(要予約)、高麗川駅・東飯能駅⇔メッツァ間の無料シャトルバスが9月も運行決定！
引き続き、ムーミンバレーパークへのアクセスがもっと便利に！より快適に。
JR埼京線・川越線・八高線、東武東上線、西武鉄道の沿線にお住まいのみなさまをはじめ、これまでムーミンバレーパークへのアクセスに不便を感じていらっしゃった方も、無料直行バスと無料シャトルバスのご利用で、より便利にムーミンバレーパークへお越しいただけるようになりました。
【川越駅⇔メッツァ間 無料直行バス】
■運行区間：川越駅西口（U_PLACE送迎特定バス３番のりば）⇔メッツァ2番バスのりば
■所要時間：約45分（片道）
■予約：往路のみ必要
※復路の予約はできません。※往路・復路ともにお座席は指定できません。先着順にお座りいただきます。※相席となる場合もございます。※復路が満席でお乗りいただけない場合は、高麗川⇔メッツァ間のシャトルバスをご利用ください。
■対象：川越駅発着直行バス専用の前売1デーパスをご購入いただき、往路のバス予約をお取りいただいたみなさま
■販売価格：おとな3,900円、U22パス2,200円、こども（４才～高校生）500円※すべて税込価格
■チケット購入：ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット(アソビュー!)
https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000042322/(https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000042322/)
【高麗川駅 ⇔メッツァ間 無料シャトルバス・東飯能駅 ⇔メッツァ間 無料シャトルバス】
■運行区間：高麗川駅・東飯能駅東口⇔メッツァ2番バスのりば
■所要時間：各駅からメッツァまで約10分（片道）
■予約：不要
※お座席の指定はできません。先着順にお座りいただきます。※相席となる場合もございます。
■対象：どなたでも無料でご乗車いただけます。
■『無料直行バス・無料シャトルバス』詳細：https://metsa-hanno.com/event/38767/(https://metsa-hanno.com/event/38767/)
▶新登場の「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」がパワーアップ営業中！
現在開催中のイベント『ムーミン谷でみずあそび』のアクティビティとして、2025年8月1日にオープンした新エリア『湖上のテラス』に登場した「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」は、10月末頃まで営業予定。
現在は『湖上のテラス』オープン記念として、ご来園のお子さま（4歳～高校生）にニョロニョロウォータートイをプレゼント中！
■ 開催期間：～10月末頃までを予定
■ 開催時間：ムーミンバレーパーク営業時間に準ずる
■『ムーミン谷でみずあそび』詳細：https://metsa-hanno.com/lp/summer2025/(https://metsa-hanno.com/lp/summer2025/)
▶新たな鑑賞スポットが登場！『ムーミン谷の湖上花火大会』ナイトパスも販売！
夏の夜、湖上から一斉に放たれる花火が、鮮やかな光と色彩で
夏空を華やかに彩り、周囲の夜の闇を瞬時に明るく染め上げます。
夜空いっぱいに広がる圧倒的な華やかさと輝きで、息をのむような大迫力の湖上花火を、この夏ぜひご堪能ください。
そして、8月30日(土)からは新たに「ムーミン谷の湖上花火大会」および「メッツァの北欧花火 2025」の開催時に、「湖上のテラス」を鑑賞エリアとして開放いたします。
※当日の風速、風向きによって「湖上のテラス」を閉鎖する場合がございます。開放状況はムーミンバレーパーク公式サイト、SNS等でお知らせいたします。
湖岸から見る正面からの景色とは違った、水面に映り込む光と音の饗宴を大迫力でお楽しみください。
■開催場所：ムーミンバレーパーク内及びメッツアビレッジ
※少雨決行、強風荒天中止。中止情報についてはムーミンバレーパーク公式サイト、SNS 等でお知らせいたします。また予告なく打ち上げ時間を変更する場合もございます。
■ 9月開催日時
19:00～：6 日（土）7 日（日）13 日（土）14 日（日）15 日（月・祝）20 日（土）～23（火・祝）
18:30～：27 日（土）28 日（日）
■ 10月開催日時 18：30～
4日（土）5日（日）11日（土）12日（日）13日（月・祝）18日（土）19日（日）25日（土）26日（日）
■『ムーミン谷の湖上花火大会』詳細：https://metsa-hanno.com/event/38279/(https://metsa-hanno.com/event/38279/)
■同時期開催の「メッツァの北欧花火 2025」9月13日（土）14日（日）20日（土）21日（日）
詳細：https://metsa-hanno.com/event/37842/(https://metsa-hanno.com/event/37842/)
【チケット価格表・営業時間カレンダー】
＜ムーミンバレーパークについて＞
ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。
＜ムーミン物語について＞
ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。
https://www.moomin-monogatari.co.jp/
＜公式サイト・公式SNS＞
「ムーミンバレーパーク」公式サイト： https://metsa-hanno.com/
「ムーミンバレーパーク」公式X（旧Twitter）： https://x.com/metsamvp_info
「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/