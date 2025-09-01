ソラシドエア 宮崎・鹿児島線に乗って「湯ったり」キャンペーン

株式会社ソラシドエア

株式会社ソラシドエア（本社：宮崎県宮崎市 代表取締役社長：山岐 真作）は、2025年9月12日（金）から10月31日（金）の間に宮崎・鹿児島線にご搭乗いただいたお客様から抽選で宮崎県えびの市にある「白鳥温泉上湯」1泊朝食付ペア宿泊券をはじめとするプレゼントが当たる『宮崎・鹿児島線に乗って「湯ったり」キャンペーン』を実施します。（協力：結サンマリノ、宮崎県えびの市）




キャンペーン特設サイトはこちら :
https://www.solaseedair.jp/campaign/yuttari-2025/


《キャンペーン概要》


期間中に宮崎・鹿児島線にご搭乗後、応募フォームよりご応募いただいた方の中から抽選で「白鳥温泉上湯」の1泊朝食付ペア宿泊券や、ソラシドエア モデルプレーン（1/200スケール）、アウトドアスパイス「ほりにし」（えびの市バージョン）をプレゼントします。



搭乗期間：2025年9月12日（金）～10月31日（金）


応募期間：2025年9月12日（金）11：00～11月7日（金）23：59


賞品：
・白鳥温泉上湯　1泊朝食付ペア宿泊券（客室：岩風呂・トイレ・洗面台付）ペア10組様


・ソラシドエア モデルプレーン（1/200スケール）5名様


・アウトドアスパイス「ほりにし」（えびの市バージョン）10名様



白鳥温泉上湯

ソラシドエア モデルプレーン

アウトドアスパイス「ほりにし」

URL：https://www.solaseedair.jp/campaign/yuttari-2025/



主な注意事項


・期間中、ソラシドエアの宮崎・鹿児島路線に搭乗いただいた方が対象となります。


※共同運航便によるANA便名（4桁便名）でご搭乗の場合は対象外となります。


・ご応募に際し搭乗日・搭乗便名・座席番号が必要となります。


・ご応募は搭乗回数分可能ですが、1回のご搭乗につき1回のみのご応募となります。


・当選はお一人様1回限りとさせていただきます。


・悪天候や弊社都合により他航空会社へ振替を行った場合は対象外となります。


その他注意事項はキャンペーンサイトをご覧ください。