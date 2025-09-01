不調がない毎日は、想像以上に豊かだ

株式会社ILE

理学療法士として病院で数多くの患者をリハビリしてきた経験から、「健康でいることの大切さ」を痛感。

“痛みや不調がない毎日”の尊さを、もっと多くの人に届けたい──そんな思いから名古屋・栄に誕生したピラティス＆パーソナルトレーニングスタジオ「ile（イレ）」。

月間200本以上のセッションを通して、一人ひとりの身体と心に寄り添い、整えることを日常のスタンダードにすることを目指しています。

1. 病院からスタジオへ。「失って気づく健康」を、失う前に届けたい

私はもともと、理学療法士として病院に勤務していました。

脳卒中や整形外科疾患の方など、さまざまな患者さんのリハビリに関わる中で感じたのは、「健康でいることが、どれだけ尊くてありがたいことか」ということでした。

でも、その大切さは往々にして、失って初めて気づくものです。

だからこそ、もっと早く、多くの人に伝えたい。健康でいることの“ありがたさ”を、まだ元気なうちに感じてほしい。

そのために、私たちは病院という“治す場所”から離れ、健康を守る場所＝スタジオを立ち上げました。

2. 名古屋・栄で月間200本以上のセッション。「整える」を、あなたのスタンダードに

完全個室の空間で行われる1対1のピラティスセッション。イレでは月間200本以上のセッションを実施しています。

私たちのスタジオ「ile（イレ）」では、理学療法士監修のもと、専門トレーナーによる1対1のパーソナルセッションを行っています。

姿勢や動作の癖、不調の根本原因に向き合いながら、ピラティスを通じて“整える力”を育てていくことを大切にしています。

月間200本以上のセッションを行う中で、多くの方が「なんとなくのだるさが消えた」「気持ちが前向きになった」といった変化を感じてくれています。

それは単に体を動かしたからではなく、体が整えば、心も整っていくからだと私たちは考えています。

3. 美しさも、自信も、まずは“健康”の土台があってこそ

「身体が整うことで、前向きな気持ちと自信が自然と芽生える。完全個室で安心して取り組める環境が整っています。

多くの人が「もっと引き締まった体に」「もっと姿勢をよくしたい」と望みます。

その気持ちはとても自然で、素敵なものです。

でも、私たちはその前に伝えたいことがあります。

それは、「痛みがないこと」「疲れにくいこと」「気持ちよく動けること」こそが、すべての土台になるということ。

そして、その積み重ねが、結果的に見た目にも自信につながっていくということです。

ileでは、美や筋肉をゴールにするのではなく、健康と向き合うプロセスの中で、結果として体が変わるというスタンスを大切にしています。

4. これからも「整えること」が当たり前の時代をつくっていく

私たちが目指すのは、“整えること”が一部の人の習慣ではなく、誰にとっても当たり前のライフスタイルになることです。

日々の生活の中に、体を見つめる時間があっていい。

食事や睡眠と同じように、「整える時間」も人生に必要だよね、って自然に思える社会をつくりたい。

ileはその入り口になれたらと思っています。

スタジオ情報

スタジオ名：ピラティス＆パーソナルトレーニング ile（イレ）

所在地：愛知県名古屋市中区栄3-25-17 CHIPTOWER 3.4F

サービス内容：完全個室ピラティス／パーソナルトレーニング／姿勢評価・運動指導 など

公式サイト：https://ile-healthcare.com/

こんな方におすすめ

慢性的な肩こりや腰痛を抱えている方

姿勢やボディラインを根本から整えたい方

痛みがなく、心地よく動ける体を手に入れたい方

健康的な体をつくることで、自信を持ちたい方

お問い合わせ先

Email：ile.healthcare@gmail.com

TEL：050-1809-0711