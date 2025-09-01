こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
乳酸菌サプリ「ビオナス」等を手掛けるレバンテ 創業20年を記念しコーポレートサイトとロゴをリニューアル
レバンテ株式会社（代表取締役：藤田忠雄、本社：愛知県名古屋市）は今年創業20年目を迎えたことを機に、パーパス「ちょっと楽しく。もっと輝く」を制定しました。バリューも新たに定め、本日2025年9月1日、コーポレートサイトおよびロゴを全面リニューアルいたしましたのでお知らせします。
今回のCI刷新では、創業時の想いや原点を見つめ直し、現在、そして未来に向けて私たちが届けたい価値を改めて言葉にし、デザインへと落とし込みました。
サイトURL：https://www.levante.co.jp
【新パーパス】ちょっと楽しく。もっと輝く
お客様の悩みにそっと寄り添い、日々のささやかな喜びを届けることで、関わる人々や社会の未来を「ちょっと楽しく、もっと輝く」ものにするという決意が込められています。
【パーパス・バリュー刷新の背景】
創業以来、私たちは「日常の悩みに寄り添い、美しさと健康を支えることで、少しでも前向きな明日を届けたい」という想いを原点に、手に取りやすく高品質なヘルス&ビューティケア製品を届け続けてきました。
しかし近年、ライフスタイルや価値観の多様化、健康や美しさへのニーズの変化が加速する中で、私たちが果たすべき役割も大きく広がっています。こうした背景から、「私たちは何のために存在するのか」「どんな価値を世の中に届けたいのか」を改めて言葉にし、未来に向けて仲間と共有する必要があると考えました。
そこで、創業者だけでなく商品開発やブランド運営に携わるメンバーも加わり議論を重ね、私たちの原点とこれからを丁寧に掘り下げました。議論を通じて浮かび上がったのは、「幸せとワクワクを生むこと」「誠実さを貫くこと」「人の課題を解決すること」「今よりも少し明るい未来を描くこと」「内面からの美しさを引き出すこと」「人を楽しませる力を持つこと」といった価値観です。
これらを土台として、私たちの存在意義（パーパス）と大切にする行動規範（バリュー）を新たに定めました。
【新バリュー（行動指針）】
このパーパスを実現し続けるため、わたしたちの行動や意思決定の道しるべとなるバリュー（行動指針）として、以下を定めました。
IMAGINE：想像する
PLAN：突き詰める
INVOLVE：チームで立ち向かう
GRIT：やり抜く
ENJOY：わたしたちも楽しむ
【新コーポレートサイトデザインについて】
新しいコーポレートサイトでは、新パーパスに基づき、日常の中の希望や小さな喜びを表現するトーン＆マナーで刷新しました。
パーパスや世界観が直感的に伝わるビジュアル設計を採用するとともに、創業者のメッセージやメンバーのインタビュー記事、ブランドごとの紹介を通じて、私たちの想いや価値観を身近に感じていただける構成としています。
サイトURL：https://www.levante.co.jp
【社名由来・新ロゴデザインについて】
レバンテという社名は、イタリア語で「日の出」「朝日」を意味する「Levante」に由来します。旧ロゴ上部のアーチはこの朝日を象徴しており、新しいロゴの「A」の文字中にも朝日の弧を取り入れることで、ブランドが目指す未来を表現しました。悩みやニーズに合わせて展開している複数のブランドプロダクトにも対応できるよう、全体は普遍的でミニマルなデザインを採用。また細部に丸みを加えることで、信頼感と親しみやすさを表現しました。
今後もレバンテは、お客様の日常や悩みに寄り添い、「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を届けるブランドとして、より多くのお客様や社会に価値を提供してまいります。
＜LEVANTE（レバンテ）とは＞
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。また、リテール・OEM事業にて、市場ニーズを捉えた競争力のある製品の企画提案、お客様だけのオンリーワン製品にこだわった開発を行っています。
◆レバンテ株式会社 概要
法人名：レバンテ株式会社
代表：藤田 忠雄
設立日：2006年7月
本社：愛知県名古屋市東区泉1-13-35
事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の企画製造・販売や化粧品、医薬部外品のOEM・ODM受託
URL：https://www.levante.co.jp
◆MOON-X株式会社 概要（※レバンテ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
URL：https://www.moon-x.com
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
レバンテ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
