「今日のおかず レンジでできる 赤魚の煮付け」「同 さばのみそ煮」や「まんぞくプレート ふっくらごはんと油淋鶏」など、手軽で本格的な味わいの冷凍食品などで豊かな食卓を。ニッスイの2025年秋・冬新商品が9月1日より順次発売！

株式会社ニッスイ（代表取締役社長執行役員 田中 輝、東京都港区）は、2025年9月1日より、秋冬の新商品を発売いたします。今回登場するのは、しっかりとした味付けでショウガの香りと昆布の旨みを加えた「今日のおかず レンジでできる 赤魚の煮付け」や、コク深い味わいの「同 さばのみそ煮」、さらに「まんぞくプレート ふっくらごはんと油淋鶏」などの家庭用冷凍食品や「速筋タンパク 減塩かに風味スティック MSC」など新商品49品、リニューアル品22品をラインアップしました。

今回の新商品は、コンセプト「お客さまに寄り添い、新しい“食”でお客さまの喜びに貢献します」のもと、「ココロを満たす（Pleasure）」「作る楽しさ（Enjoy）」「カラダを整える（Healthy）」をテーマに、毎日の食卓をもっと楽しく、もっと健やかに彩ります。

【注目商品】

■ 今日のおかず レンジでできるシリーズ

赤魚の煮付け（冷凍食品売り場向け商品）

さばのみそ煮（冷凍食品売り場向け商品）

特長：

・食卓のおかずにぴったりの個食タイプ（1切れ入り）の煮魚です。

・骨をていねいに取り除き、食べやすくしました。

・ニッスイ独自の「ふっくら漬け込み技術」により、ふっくらとした食感と贅沢な旨みが味わえます。

・内袋のまま電子レンジで加熱可能です。

■速筋タンパク 減塩かに風味スティック MSC（日配品売り場向け商品）

特長：

・1パックでスケソウダラ由来の「速筋タンパク」を4.5g摂取可能です。

・ニッスイ独自の「コク味アップ製法」により、減塩でも深い味わいを実現しました。

・MSC認証を取得した漁業で獲られたスケソウダラを使用。

・おいしさはそのままに、塩分を25%カット（日本食品標準成分表 八訂「かに風味かまぼこ」との比較）。

・卵不使用で、冷蔵保存商品です。

