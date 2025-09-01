スーパー「とりせん」で商品を購入したレシートを「Shufoo!」から応募すると抽選で200名様に電子マネーが当たるキャンペーン開始

株式会社ONE COMPATH

TOPPANグループの株式会社ONE COMPATH（ワン・コンパス）が運営する電子チラシサービス「Shufoo!（シュフー）」は、株式会社とりせんが展開するスーパー「とりせん」で商品購入したレシートを撮影して応募すると、200名様に電子マネーが当たる「とりせんレシートキャンペーン」を2025年9月1日（月）～9月30日（火）まで実施します。対象商品は、アサヒビール株式会社、サントリーホールディングス株式会社、サントリーフーズ株式会社の３社が提供する飲料87品です。

今回のキャンペーンは、Shufoo!アプリから参加することができ、アサヒビール株式会社、サントリーホールディングス株式会社、サントリーフーズ株式会社の３社が提供する飲料87品が対象。対象商品を1つ以上購入した合計1,000円（本体価格）以上のレシートの画像を撮影しShufoo!アプリから専用応募ページで応募すると、抽選で200名様に1,000円相当の「えらべるPay(R)」(※)が当たります。

とりせんレシートキャンペーン概要

キャンペーン名：とりせんレシートキャンペーン

応募期間：2025年9月1日（月）10：00～2025年9月30日（火）23：59

※レシート発行日が、本キャンペーンの実施期間「2025年9月1日（月）～2025年9月30日（火）」のものに限ります。

対象商品対象商品は、アプリ内のキャンペーンページで一覧をご確認いただけます。

キャンペーンページは、QRコードを読み込むか、アプリをダウンロード後、アプリ内の「レシート」メニューから対象キャンペーンページを開いてください。

賞品内容：応募者の中から抽選で200名様に1,000円分の「えらべるPay(R)」をプレゼント。

応募方法対象商品を1つ以上購入されたレシートの画像を撮って、電子チラシサービス「Shufoo!」アプリから応募します。当選者には後日通知いたします。

※レシートに記載された小計が1,000円（本体価格）以上のレシートが対象となります。

※応募には会員登録が必要です。

※店舗で購入されたレシートのみ対象となります。

実施地区：本サービスは「とりせん」で購入したレシートを対象とし、対象購入期間中どこの「とりせん」で購入したレシートでも応募いただけます。※豊岡店は除く

キャンペーンに関するお問合せ先：『Shufoo!×「とりせん」レシートキャンペーン』事務局

Shufoo!お問い合わせフォーム

https://www.shufoo.net/contents/support.html

・受付時間：10：00～17：00（土・日・祝・(株)ONE COMPATH休業日を除く）

「とりせん」について

株式会社とりせんは、群馬県を中心に61店舗を展開する地域密着型のスーパーマーケットチェーンです。新鮮で安全な商品の提供と、きめ細やかなサービスで地域社会に貢献しています。近年は、デジタル化への取り組みも積極的に推進し、お客様の利便性向上に努めています。

https://www.torisen.co.jp/

Shufoo!の「レシートキャンペーン」とは

Shufoo!が提供する流通・メーカー企業向けのメニューで、2025年7月に提供を開始しました。消費者がスマートフォンでレシートを撮影・投稿するキャンペーン「Shufoo!レシートチャンス」を通じて、購買前の情報接触から実際の購買行動までを一気通貫で把握・分析できます。1,600万人が利用する電子チラシサービス「Shufoo!」の豊富な顧客接点を活用し、従来困難とされていた「購買促進」と「詳細な消費者行動分析」を同時に実現します。

株式会社ONE COMPATHについて

■所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN芝浦ビル

■設立： 1997 年 1 月 20 日

■資本金： 100 百万円

■代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼

■従業員： 134名（2025年4月時点）

■URL： https://onecompath.com

■主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」、店舗情報プラットフォーム「LocalONE（ローカルワン）」