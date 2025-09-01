【陳情令の制作会社が手掛けるブロマンスサスペンス】中国ドラマ「光・淵」が9月1日からBS11+で見放題・レンタル配信スタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年9月1日（月）より中国ドラマ「光・淵」の見放題・レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328295&id=bodyimage1】
（C）2023 NewStyle Media. All Rights Reserved
中国ドラマ「光・淵」のあらすじ
凶悪事件を扱う特別捜査部（SID）の第六隊長、駱為昭のもとにある殺人事件が舞い込む。被害者は地方出身の若い男で、死体発見現場は麻薬の売買や売春など犯罪が多発する地域のため、先に発生していた薬物事件との関連が疑われていた。部下を連れて現場を訪れた駱為昭は、その死体にある違和感を覚える。そんな駱為昭の前に現れたのは裴氏グループの若き総裁の裴溯だった。裴溯は７年前に起きたある事件の関係者で、駱為昭は彼に対して漠然とした闇を感じ、二人の間にはある種のわだかまりができていた。そしてSIDが被害者の人間関係を洗い出す中、突如裴溯の名前が浮上する。犯罪心理学に通じ“零度共感者”の特徴をよく知る裴溯は、犯人の心理を分析し事件を紐解いていく。こうして事件の核心に迫った駱為昭と裴溯だったが、全てはこれから始まる連続殺人事件の序章でしかなかった…。
キャスト
張新成（チャン・シンチョン）
「家族の名において」「君になるあの日」
付辛博（フー・シンボー）
「祈今朝～失われた記憶、共鳴する愛～」「ハンシュク～皇帝の女傅」
スタッフ
監督：裘仲維（チウ・ジョンウェイ）
脚本：李林（リー・リン）／楊夏（ヤンシア） ／張静（チャン・ジン）
【配信開始日】
2025年9月1日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/guangyuan?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/kouen?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
