なぜ今、“ソリューションズ”を卒業するのか。人と組織の可能性を耕すブランドへ。カケハシ スカイソリューションズ、カケハシスカイへ社名変更。
株式会社カケハシ スカイソリューションズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：中川智尚）は、創業15年目の節目を迎え、人材領域における業務の拡張とサービスの進化を目指し、2025年9月1日より社名を「株式会社カケハシスカイ」へ変更し、新たな企業理念と共に「HR FARM（人と組織の可能性を耕す）」という事業スタイルを打ち出します。
■「ソリューションを提供する」だけでは足りない時代に
2011年、当社は「人と企業の成長を加速する」ことを目指し、採用支援や育成支援を中心とした事業をスタートしました。
当時はまだ、「人材余り」とも言われていた時代。しかし私たちは早くから、「今のような単一直線型の打ち手では、やがて企業が抱える人材課題を解決できなくなるのではないか。」と予感していました。
その危機感から、私たちは企業ブランディング支援、外国人エンジニア採用、カンボジアでの技能実習生送出事業、さらには離職防止アプリの開発まで、ときに企業規模に見合わないほどの挑戦的な投資を続けてきました。
こうした取り組みの総数は、採用・育成・定着それぞれの領域で50を超えています。
当然ながら、すべてが成功したわけではありません。受け入れられず、撤退したものも少なくありません。それでも、この積み重ねてきた挑戦のひとつひとつがサービスのあり方を少しずつ形づくってきました。創業から15年、このような継続的なチャレンジの中から生まれたのが、当社の象徴となる新たなキーワード、〈HR FARM〉です。
■「HR FARM」という新しいあり方
これは、単にソリューションを提供するHRコンサルティングファーム（FIRM）ではなく、HR領域の可能性を耕し続け、お客様の人材リソースを育む存在でありたいという想いを込めた言葉です。私たちは単に「ソリューションを提供する企業」であり続けるのではなく、お客様と共に時間をかけて、人材を育て、組織の土壌を豊かにしていく存在でありたいと考えています。
そうした想いを明確にするため、「ソリューションズ」という言葉を卒業し、社名を「カケハシスカイ」として、〈HR FARM〉という象徴を掲げることを決意しました。
■カケハシスカイとしてのこれから
日本は今、本格的かつ慢性的な人材不足時代を迎えています。
この“変化の時代”に、私たちは原点に立ち返り、次のようなミッションを新たに掲げます。
「採用と育成の支援をとおして、人と組織の可能性を耕す。」
創業時の精神「架け橋となれ」はそのままに、
これからは「HR FARM カケハシスカイ」として、
未来を担う人と組織の育成に、より一層チャレンジ精神をもって取り組んでまいります。
【新社名】
株式会社カケハシスカイ
（旧社名：株式会社カケハシ スカイソリューションズ）
【ミッション】使命／社会における存在意義
採用と育成の支援をとおして、人と組織の可能性を耕す。
【ビジョン】ありたい姿
感謝がめぐる会社になる。
【バリュー】大切にする価値観
成果こそ、最大の喜び。
どれだけ一生懸命耕しても、実りがなければ徒労に終わる。
