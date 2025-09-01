リーブ21が伊弉諾神宮で清掃奉仕 ～発毛の日（＝8月20日）に「頭髪感謝之碑」を清掃～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、
以下「リーブ21」）は、「リーブ21・発毛の日」となる2025年8月20日（水）、
伊弉諾神宮（兵庫県淡路市）での清掃奉仕として、同境内の「頭髪感謝之碑」を
自社シャンプー剤を用いて清掃しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328532&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328532&id=bodyimage2】
リーブ21では、伊弉諾神宮の境内にある「頭髪感謝之碑」を
自社シャンプー剤（アクティシャンプーR）を用いて、
毎年清掃活動を行っています。
このシャンプー剤に水質浄化効果のあるモリンガの成分を加え、
排水溝のその先も見据えて、環境面に配慮しながら
清掃奉仕を行いました。
清掃奉仕を行ったリーブ21・スタッフの話
「発毛や育毛を祈願して頭髪感謝之碑を
擦っておられる方々が大変多くいらっしゃることを知り、
大変ありがたい気持ちになりました。
その感謝の気持ちを込めて、
清掃させていただきました」
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
