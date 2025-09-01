ロケットアイドルVTuber『宇推くりあ』×『オリラボマーケット』コラボグッズが発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、ロケットアイドルVTuber『宇推くりあ』さんとのコラボグッズを2025年8月31日（日）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
イラストレーター『ゐろの』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやアクリルスタンドなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年9月30日（火）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『宇推くりあ』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/66592953a13cc
■『宇推くりあ』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計7点）
＜アクリルグッズ2点セット＞
販売価格 : \7,930（税込）
https://market.orilab.jp/item/686c8bbf2d21f
＜Tシャツ＞
販売価格 : \3,300（税込）
https://market.orilab.jp/item/669b69d147d8f
＜フレームスクエアボトル＞
販売価格 : \2,530（税込）
https://market.orilab.jp/item/669b69704a15b
＜缶バッジ77mm＞
販売価格 : \800（税込）
https://market.orilab.jp/item/686c866397b91
＜A4クリアファイル＞
販売価格 : \990（税込）
https://market.orilab.jp/item/686c86bb138de
＜アクリルスタンド＞
販売価格 : \2,450（税込）
https://market.orilab.jp/item/686c856fbe2a6
＜アクリルブロック＞
販売価格 : \5,480（税込）
https://market.orilab.jp/item/686c8777aa0a5
■『宇推くりあ』さんからのコメント
ロケットアイドルVTuberの宇推くりあです。
オリラボマーケット様にてコラボグッズを販売させていただくことになりました！
どれもとっても可愛らしいグッズとなっていますので、是非手に取っていただけると嬉しいです！
▼『宇推くりあ』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/clearusui
YouTube : https://www.youtube.com/clearusui
■イラストレーター『ゐろの』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/irono_1910
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
