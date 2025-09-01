小川珈琲株式会社 代表取締役の異動に関するお知らせ

小川珈琲株式会社

小川珈琲株式会社（本社：京都市右京区、代表取締役社長/CEO：宇田吉範）は、2025年8月4日の取締役会において決議いたしました代表取締役の異動を本日（2025年9月1日）付で実施しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1．代表取締役異動の背景

小川珈琲は、企業理念「私達は珈琲職人として、未来をつなぐ本物の価値を創造し、真心を持ってお届けする。」のもと、京都の地で培われた五感と技を活かし、環境と社会に配慮した調達を事業の核として、持続可能な価値の創出に取り組んでまいりました。

事業環境の変化が加速する中、こうした理念を次世代へ確実に継承し、コーヒー文化のさらなる発展を目指すべく、このたび経営体制を新たにすることといたしました。

これにより、意思決定の機動力を高めるとともに、より強固な経営基盤の構築を進めてまいります。

2．異動内容（2025年9月1日付）

小川珈琲株式会社 代表取締役会長

小川 秀明（前：小川珈琲株式会社 代表取締役社長/CEO）

小川珈琲株式会社 代表取締役社長/CEO

宇田 吉範（前：小川珈琲株式会社 専務取締役/COO）

3．新任代表取締役社長 挨拶

このたび、小川珈琲株式会社の代表取締役社長を拝命いたしました。

当社は、全員が“珈琲職人”として誇りと責任をもって日々の仕事に向き合う企業文化を大切にし、その品質と価値を守り続けております。日々変化し続けるコーヒーを取り巻く環境の中で、私たちは創業以来、受け継いだ伝統と情熱のもと、“未来もコーヒーとともに”お客様の心と暮らしに寄り添う存在であるよう一層の努力を続けていく所存です。今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長/CEO 宇田 吉範

■小川珈琲株式会社

伝統と進取の気風が息づく京都の街で、昭和27年（1952）から珈琲づくりをはじめました。以来、長い歳月をかけて醸成された京都の美意識と感性に支えられながら、“京都の珈琲職人”としての誇りをもってその審美眼と腕を磨き、世界に通じる「本物」の味わいをたえず追求してきました。一粒一粒の豆を大切に「本物」としての価値を求め続けること。その一杯がきっと明日の希望になると信じて。一人でも多くの人たちの心と暮らしに寄り添う存在でありたいと願います。

■会社概要

会社名：小川珈琲株式会社

本社所在地：〒615-0802 京都市右京区西京極北庄境町75番地

代表：代表取締役社長/CEO 宇田吉範

事業内容：コーヒーの製造および紅茶、コーヒー器具、輸入食品喫茶材料の卸、販売

URL：https://www.oc-ogawa.co.jp/