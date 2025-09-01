プロアイスホッケーチーム横浜ＧＲＩＴＳとスポンサー契約更新

エバラ食品工業株式会社

エバラ食品工業株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：森村 剛士）は、プロアイスホッケーチーム「横浜GRITS」を運営するGRITSスポーツイノベーターズ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：臼井 亮人）とのスポンサー契約を更新しましたのでお知らせいたします。

種市 悠人選手

(C)YOKOHAMA GRITS

務台 慎太郎選手

(C)YOKOHAMA GRITS

横浜GRITSは、競技活動と仕事を両立する「デュアルキャリア」を理念に掲げています。2025年4月から新たに、2025年シーズンより横浜GRITSに入団した種市 悠人（たねいち ゆうと）選手を従業員として迎え入れました。2023年度より入社した務台 慎太郎（むたい しんたろう）選手を含めた、計2名の「デュアルキャリア」を支援し、パートナーシップを強化してまいります。

横浜GRITSは、9月6日（土）に国内プロリーグである「アジアリーグアイスホッケー」の開幕戦を迎えます。また、9月20日（土）、9月21日（日）のKOSE新横浜スケートセンターで行われる試合は、「エバラ食品 DAY」（当社の社名を冠とした試合）の開催を予定しています。

※「横浜GRITS」ホームページ： https://grits-sport.com/

■ 種市 悠人選手のコメント

４月より入社いたしました、種市 悠人です。アイスホッケー界で新たな挑戦を続ける横浜GRITSの熱いパートナーであるエバラ食品に入社でき、大変光栄に思います。また、デュアルキャリアの活動を支えてくださる皆さまに心より感謝申し上げます。仕事も競技も全力で取り組みますので、今後ともご声援よろしくお願いいたします。

経歴：北海道出身。武修館高等学校を卒業後、2021年4月に中央大学総合政策学部に入学。

体育会スケート部アイスホッケー部門にてプレー。2025年3月に大学卒業後、4月にエバラ食品に入社。2025年シーズンより横浜GRITSに入団。ポジションはフォワード。背番号は19番。

■ 9月20日、21日は「エバラ食品 DAY」。選手は「黄金の味」をイメージした特別ユニフォームを着用！

「エバラ食品 DAY」では、横浜GRITSの選手が「黄金の味」をイメージしてデザインされた特別ユニフォームを着用してプレーします。特別ユニフォームは、全来場者のなかから、各日1名様ずつに抽選でプレゼントします。

さらに、全来場者に「プチッと鍋 寄せ鍋」1袋と、横浜GRITS公式キャラクター「グルーガ」のオリジナルステッカーをプレゼント。そのほかにも試合を楽しんでいただくためのさまざまなイベントを実施予定です。

エバラ食品はこれからも、地域・社会貢献活動を通じて、人と人との絆づくりの機会を広げてまいります。