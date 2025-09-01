北加賀屋：BBＱ奉行　★ 9月は秋の味覚×BBQエビ祭りを開催！《9月末まで》

LH 株式会社



https://www.tablecheck.com/shops/bbqbugyo-kitakagaya/reserve

★ 9月は秋の味覚×BBQエビ祭りキャンペーン！



【BBQ奉行　北加賀屋】では、2025年9月1日～9月30日までの期間限定で


「秋の味覚×BBQエビ祭り」を開催いたします。



本キャンペーンでは、


飲み放題をつけてのご予約で、人数分の有頭エビをプレゼントいたします。


※１グループ最大30尾までとなります。



あまり知られていませんが、エビもちゃんと秋の旬な味覚なんです。


持ち込み利用の方でも、飲み放題をご注文いただければ対象となります！


プラスの海鮮食材をGETできるので、ぜひ利用してみてください！



ご来店お待ちしております！




対象期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）


対象：飲み放題をつけてのご予約のお客様


ご利用方法：ご予約時の備考欄に「エビ希望」とご入力ください。






施設概要


○所在地：〒559-0011　大阪市住之江区北加賀屋4-1-55


クリエイティブセンター大阪内（名村造船所旧大阪工場跡地）


○収容人数：最大120名


○営業期間：2025年4月19日（土）～10月13日（月）


営業時間


○平日


1部12:00～16:00


2部18:00～22:00



○土日祝


1部11:00～14:00


2部15:00～18:00


3部19:00～22:00



雨も日差しも防いじゃう天幕つき！


基本利用料金


○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料


○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料


＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります



「BBQ奉行 北加賀屋」の魅力


１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．開放的な空間！ 街中からすぐに立地で非日常BBQ


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能





予約／詳細／お問い合わせ


○公式サイト：https://bbqbugyo.com/creative_center_osaka/


○電話番号：050-1724-9899




#BBQ奉行／BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



＃BBQ 奉行 北加賀屋 Instagram


https://www.instagram.com/bbqbugyo_kitakagaya/



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA