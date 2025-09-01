北加賀屋：BBＱ奉行 ★ 9月は秋の味覚×BBQエビ祭りを開催！《9月末まで》
https://www.tablecheck.com/shops/bbqbugyo-kitakagaya/reserve
★ 9月は秋の味覚×BBQエビ祭りキャンペーン！
【BBQ奉行 北加賀屋】では、2025年9月1日～9月30日までの期間限定で
「秋の味覚×BBQエビ祭り」を開催いたします。
本キャンペーンでは、
飲み放題をつけてのご予約で、人数分の有頭エビをプレゼントいたします。
※１グループ最大30尾までとなります。
あまり知られていませんが、エビもちゃんと秋の旬な味覚なんです。
持ち込み利用の方でも、飲み放題をご注文いただければ対象となります！
プラスの海鮮食材をGETできるので、ぜひ利用してみてください！
ご来店お待ちしております！
対象期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）
対象：飲み放題をつけてのご予約のお客様
ご利用方法：ご予約時の備考欄に「エビ希望」とご入力ください。
施設概要
○所在地：〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋4-1-55
クリエイティブセンター大阪内（名村造船所旧大阪工場跡地）
○収容人数：最大120名
○営業期間：2025年4月19日（土）～10月13日（月）
営業時間
○平日
1部12:00～16:00
2部18:00～22:00
○土日祝
1部11:00～14:00
2部15:00～18:00
3部19:00～22:00
雨も日差しも防いじゃう天幕つき！
基本利用料金
○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料
○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料
＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります
「BBQ奉行 北加賀屋」の魅力
１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要
2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる
3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供
4．開放的な空間！ 街中からすぐに立地で非日常BBQ
5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能
予約／詳細／お問い合わせ
○公式サイト：https://bbqbugyo.com/creative_center_osaka/
○電話番号：050-1724-9899
#BBQ奉行／BBQ DAYS 総合HP
https://bbqdays.jp/
＃BBQ 奉行 北加賀屋 Instagram
https://www.instagram.com/bbqbugyo_kitakagaya/
#BBQ DAYS 公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA