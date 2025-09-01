株式会社enableX、グループ4社を吸収合併

株式会社enableX

高度な事業開発の専門性と革新的なAIテクノロジーで次世代の事業開発サービスを提供する「株式会社enableX」（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：釼持駿、以下「enableX」）は、2025年9月1日を効力発生日とし、グループ会社である株式会社アスピレテックコンサルティング、株式会社Nofty Consulting、株式会社Minato、SAICOOL株式会社の4社の吸収合併を完了いたしましたので、お知らせいたします。

吸収合併の目的

本吸収合併は、グループ各社が保有する専門性と経営資源を統合し、AI時代における事業開発サービスの提供体制を強化することを目的としています。各社の強みを一つの組織に集約することで、意思決定の迅速化、業務効率の向上、そしてクライアントへの提供価値の最大化を実現してまいります。

吸収合併の概要

合併期日（効力発生日）：2025年9月1日

合併方式：株式会社enableXを存続会社とし、株式会社アスピレテックコンサルティング、株式会社Nofty Consulting、株式会社Minato、SAICOOL株式会社を消滅会社とする吸収合併

合併後の体制：

- 存続会社：株式会社enableX- 各社の事業、人材、顧客基盤は全てenableXに承継

統合によるシナジー効果

今後の事業展開

- 組織効率の最適化：経営資源の集約による業務効率の向上- サービス品質の向上：各社の専門性を融合した総合的なソリューション提供- 人材の相互活用：多様な専門性を持つ人材の協働による価値創造- グローバル展開の加速：統一されたブランドでの海外市場展開

統合後のenableXは、以下の領域で事業を展開してまいります。

- AI活用型事業開発コンサルティング- デジタルマーケティング・EC支援- グローバル市場参入支援- 新規事業創出・イノベーション支援

株式会社enableX 会社概要

会社名：株式会社enableX

所在地：東京都千代田区麴町3-5-17 晴花ビル 4階・7階

代表者：代表取締役CEO 釼持駿

事業内容：事業開発支援、AIテクノロジー開発・導入支援、クロスボーダープロジェクト支援、M&A支援、デジタル事業変革支援

URL：https://enablex-inc.com/