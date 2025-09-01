不二家 × BEB by 星野リゾートペコちゃん尽くしのハロウィンコラボ「ペコちゃんスウィートハロウィン」開催！

株式会社不二家

株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：河村 宣行）と星野リゾート（長野県軽井沢町、代表：星野 佳路）は、今年で生誕75周年を迎えた不二家のマスコットキャラクター「ペコちゃん」と「BEB（ベブ）by 星野リゾート」によるコラボレーション企画を実施します。2021年の開催から5年目を迎える本年度は、開催期間を2つにわけ、盛りだくさんの企画をご用意。前半は「ペコちゃんスウィートハロウィン」と題し、ペコちゃん尽くしのハロウィンコラボを2025年10月1日（水）～31日（金）に開催します。BEBブランドを象徴するパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」にハロウィンの時期に合わせたペコちゃんのフォトスポットが登場。そのほか、ペコちゃんクイズやSNSでのプレゼントキャンペーンなど、ペコちゃん尽くしのハロウィンが楽しめるコンテンツをご用意しています。後半は来年のバレンタインシーズンに開催しますので続報を楽しみにお待ちください。

＜背景＞

お菓子が絆を深め、幸せや笑顔を運んでくれる大切なコミュニケーションツールであると考える不二家と、「みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトにした「BEB by 星野リゾート」が、気心知れた仲間といつもとは一味違う旅を楽しく過ごし、絆を深めてほしいと考え、本キャンペーンの実施にいたりました。2021年の開催から5年目を迎える本年度は、前半にハロウィン、後半にバレンタインデー＆ホワイトデーをテーマとしたコラボを予定しており、旅先でペコちゃん尽くしの滞在が楽しめます。

■ BEB by 星野リゾート「ペコちゃんスウィートハロウィン」の特徴

1．仮装したペコちゃんたちとハロウィンのフォトが撮れちゃう！？ ハロウィンフォトスポットが登場

パブリックスペース「TAMARIBA」に、期間限定でペコちゃんのハロウィンフォトスポットが登場します。ハロウィンのオリジナルコスチュームに身を包んだペコちゃん、ポコちゃん、ドッグやミルキーをモチーフにした装飾が施されます。ジャックオランタンやペコちゃんの装飾で彩られた、この時期ならではの「TAMARIBA」で、写真を撮ったり、ゆっくり過ごしたりして、自由に楽しむことができます。

2．ペコちゃんクイズに答えてミルキーとオリジナルステッカーをゲットしよう！

宿泊者限定で、ハロウィン仕様のペコちゃんクイズに参加することができます。回答してスタッフに提示すると「7粒ミルキー」とペコちゃんデザインのオリジナルステッカーをプレゼントします。「TAMARIBA」でも客室でも、みんなで気軽に楽しむことができます。

7粒ミルキーオリジナルステッカー＜全3種＞

※オリジナルステッカーはお選びいただけますが、在庫状況によってお選びいただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。

3．BEB公式InstagramでのSNSプレゼントキャンペーンを実施

BEB公式Instagramにて、各施設に登場するハロウィンフォトスポットの写真を投稿すると、オリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを実施します。

【応募期間】

2025年10月1日（水）～31日（金）

【応募方法】

1．BEB各施設の公式アカウントをフォロー

BEB5軽井沢 @beb5karuizawa

BEB5土浦 @beb5tsuchiura

BEB5沖縄瀬良垣 @beb5okinawaseragaki

2．ペコちゃんのハロウィンフォトスポットで写真を撮影

3．Instagramに投稿した画面をスタッフに提示

※鍵アカウント、ストーリーズ投稿も対象となります。

※各施設名のハッシュタグ、アカウントタグを付けて投稿していただく必要がございます。

【賞品】

「オリジナルマルシェバッグ」をプレゼント

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

サイズ：約縦360（ハンドル含む）×横200×マチ100mm

材 質：コットン

「ペコちゃんスウィートハロウィン」概要

期間：2025年10月1日（水）～31日（金）

場所：TAMARIBA

定員：なし

予約：不要

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

ペコちゃん 75thサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/peko75th/

星野リゾート

https://www.hoshinoresorts.com/

BEB5軽井沢 by 星野リゾート

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa/

BEB5土浦 by 星野リゾート

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5tsuchiura/

BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5okinawaseragaki/