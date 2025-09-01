導入機器専用プロフェッショナル向け美容液のODMサービス開始
コスメシューティカル株式会社
- 導入機器専用美容液【フェイシャル用】 <要冷蔵>
主要成分：ヒト幹細胞培養液(※2)９５％＋濃縮エクソソーム(※3)
整肌成分としてヒアルロン酸Na・グルタチオンなどを追加配合し、ハリとツヤに満ちた美しい肌へと導きます 。
- 導入機器専用美容液【スカルプ用】 <要冷蔵>
主要成分：ヒト幹細胞培養液(※2)９５％＋濃縮エクソソーム(※3)
加水分解毛髪ケラチンや頭皮向けペプチドを追加配合し、健やかな髪を育む頭皮環境へ導きます 。
■ サービスの特長
本サービスでは、美容機器と相性の良いプロ仕様美容液をお客様専用にご提供します。エビデンスに基づいた処方を、オリジナルブランドとして展開いただけます。
■ 施術用 導入機器専用美容液（ヒト幹細胞培養液95％）
今回のODMサービスでご用意しているのはフェイシャル用・スカルプ用の2種類。この美容液は、ヒト幹細胞培養液(※2)や濃縮エクソソーム(※3)に加え、グロースファクターやペプチドなどのバイオマテリアルを複合的に配合した高機能処方です。
美容成分のみで構成された超高濃度(※1)の美容液は、エレクトロポレーションやプラズマポレーションといった導入機器と併用することで、ワンランク上の施術体験を提供します 。
まずはご相談から。あなたのブランドの第一歩をお手伝いします。
導入機器と組み合わせるプロ向けの高機能美容液は、これからのブランド開発の鍵となる分野です。「差別化したい」「効果実感を重視したい」「専門性のある製品を作りたい」そんなご要望に、ODMという形で私たちが全力で応えます。
※1自社製品と比較
※2ヒト幹細胞順化培養液
※3ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム
・ODMについてのご相談はこちら
https://www.cosmeceuticals.co.jp/sp-odm-contact/
・資料請求はこちら
https://www.cosmeceuticals.co.jp/download-request/
■お問い合わせ先
コスメシューティカル株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山3-4-6 AOYAMA346 3F
Tel 03-3478-0368
https://www.cosmeceuticals.co.jp/