導入機器専用プロフェッショナル向け美容液のODMサービス開始

■ サービスの特長

本サービスでは、美容機器と相性の良いプロ仕様美容液をお客様専用にご提供します。エビデンスに基づいた処方を、オリジナルブランドとして展開いただけます。

- 超高濃度処方水を一切使用しない高機能・高濃度処方(※1)で、確かな手応えを感じられる製品を提供します。95%のヒト幹細胞培養液(※2)に濃縮エクソソーム(※3)を追加配合した導入機器専用美容液です。高濃度のため、冷蔵での保管が必要です。

- 小ロットに対応最小ロット32箱（5mL×6本入り）から承ります。在庫のリスクを抑え、小規模なスタートアップにも適しています。パッケージデザインも有償にて承ります。- 品質とスピードの両立企画から製造、納品までの一貫生産体制により、品質を保ちつつ最速約2ヶ月での納品が可能です。

■ 施術用 導入機器専用美容液（ヒト幹細胞培養液95％）

今回のODMサービスでご用意しているのはフェイシャル用・スカルプ用の2種類。この美容液は、ヒト幹細胞培養液(※2)や濃縮エクソソーム(※3)に加え、グロースファクターやペプチドなどのバイオマテリアルを複合的に配合した高機能処方です。

- 導入機器専用美容液【フェイシャル用】 <要冷蔵>主要成分：ヒト幹細胞培養液(※2)９５％＋濃縮エクソソーム(※3)整肌成分としてヒアルロン酸Na・グルタチオンなどを追加配合し、ハリとツヤに満ちた美しい肌へと導きます 。- 導入機器専用美容液【スカルプ用】 <要冷蔵>主要成分：ヒト幹細胞培養液(※2)９５％＋濃縮エクソソーム(※3)加水分解毛髪ケラチンや頭皮向けペプチドを追加配合し、健やかな髪を育む頭皮環境へ導きます 。

美容成分のみで構成された超高濃度(※1)の美容液は、エレクトロポレーションやプラズマポレーションといった導入機器と併用することで、ワンランク上の施術体験を提供します 。

まずはご相談から。あなたのブランドの第一歩をお手伝いします。

導入機器と組み合わせるプロ向けの高機能美容液は、これからのブランド開発の鍵となる分野です。「差別化したい」「効果実感を重視したい」「専門性のある製品を作りたい」そんなご要望に、ODMという形で私たちが全力で応えます。

※1自社製品と比較

※2ヒト幹細胞順化培養液

※3ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム

