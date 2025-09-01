SENSAIの、エイジングケア＊1製品の未来を切り開く“彫刻美クリーム” 「トータルフォルムエキスパート　リンクルアンドリフトクリーム」誕生。2025年9月3日（水）発売

株式会社カネボウ化粧品

SENSAI ブランドサイト： https://www.sensai-cosmetics.com/jp/ja/(https://www.sensai-cosmetics.com/jp/ja/)

カネボウ化粧品は、日本の繊細な美意識をグローバルに発信するプレステージブランド『SENSAI（センサイ）』より、小石丸シルク研究のさらなる探求から誕生した、そのデザインに彫刻美を纏う新エイジングケア＊1クリーム「センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム」【医薬部外品】を2025年9月3日（水）より発売いたします。

◆コンセプト

誕生、彫刻美クリーム。

眠れる美の骨格＊3を呼び覚まし、美しさが新次元＊2へと昇華する。

エイジングケア＊1製品の未来を切り開く待望の新クリーム、満を持して、ついにデビュー。

「トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム」は、SENSAI最新のテクノロジーによって紡がれた、生まれ持った美しさを目覚めさせるエイジングケア＊1クリームです。

なめらかなテクスチャーでありながら、肌に密着してその動きに追随する「立体張膜処方」により、肌にきゅっと引き締まるハリ感を与えます。SENSAIのシグネチャー成分である「小石丸シルクEX(保湿)＊4」と、新開発の独自開発成分「トータルフォルムCPX(保湿)＊5」を配合。さらに、シワを改善する有効成分「ナイアシンアミド」を配合し、肌をうるおいで満たしながら、引き締まるようなハリ感と艶・きめ細やかさを宿すシルクスキンへと導きます。

彫刻美の扉を開き、顔・フェイスライン・首まで、ひと続きの肌に効果的になじませる独自開発のリチュアルで、日々ご自分の美と向き合う。

＊1 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと ＊2 SENSAIにおける

＊3 自分自身で定義する美しさのあり方のこと

＊4 小石丸シルクEX（保湿）：水解シルク液、酢酸キトサミン＊5 チンピエキス、Ｎ-メチル-Ｌ-セリン、ワレモコウエキス、水溶性ショウキョウエキス（Ｋ）、酵母エキス-3、セイヨウナシ果汁発酵液、チョウジ抽出液、ヒメフウロエキス、ゲットウ葉エキス、ＢＧ

◆商品概要

センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム

50 ｍL【医薬部外品】

30,000円 （税込33,000円）

センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム（レフィル）

50 ｍL【医薬部外品】

27,000円 （税込29,700円）

2025年9月3日（水）発売

なめらかなテクスチャー

その人本来の美を呼び覚ます、

SENSAIが挑戦する新たなエイジングケア＊1クリーム。

小石丸シルク研究のさらなる探求から誕生した、新エイジングケア＊1クリームです。

濃厚なのに柔らかくのびるクリームは、肌の上で心地よくなめらかに崩れながらピタッと密着。

肌に引き締め感を感じる「立体張膜処方」を採用し、塗布する際の動きにも追随するベタつかず軽やかなテクスチャー。

顔・フェイスライン・首まで繋がるひと続きの肌になじませながら、自らの肌を慈しむように触れる独自開発のリチュアルで、日々その方本来の美を感じられるような設計に。

生まれ持った美しさを目覚めさせ、SENSAI が目指すハリ・艶・きめ細かさを宿すシルクスキンへと導きます。

●小石丸シルクEX (保湿)＊4 配合

●有効成分ナイアシンアミド配合

●彫刻美を象った、美しいパッケージデザイン

●小石丸シルクのイメージをやわらかく優美に表現したシルキィフィールの香り

フローラル・バルサミック・ムスキィノート

TOP：出会い 透き通ったトップノート

MIDDLE：深感 艶やかなホワイトフローラルノート

LAST：余韻 しなやかなラストノート

＜使用方法＞

朝・晩、化粧水で肌を整えた後、適量（顔：約0.5mL、フェイスライン・首：約0.25mL）を

手に取り、顔から首まで全体に広げ、なじませてください。

＊1 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと ＊4 小石丸シルクEX（保湿）：水解シルク液、酢酸キトサミン

◆商品特長

美しさを新次元＊2へ昇華させる3つのポイント

＊2 SENSAIにおける

その1. SENSAI の最新知見を活かした成分設計

SENSAIの長年の研究成果を余すことなく注ぎ込んだシグネチャー成分「小石丸シルクEX(保

湿)＊4」、新たに開発された「トータルフォルムCPX(保湿)＊5」を配合。肌をうるおいで満たし、うるおい不足、ハリ・弾力感を同時にケアすることで美しさを加速させます。

＊4 小石丸シルクEX（保湿）：水解シルク液、酢酸キトサミン ＊5 チンピエキス、Ｎ-メチル-Ｌ-セリン、ワレモコウエキス、水溶性ショウキョウエキス（Ｋ）、酵母エキス-3、セイヨウナシ果汁発酵液、チョウジ抽出液、ヒメフウロエキス、ゲットウ葉エキス、ＢＧ

その2. なめらかながらも肌の引き締め感を感じる「立体張膜処方」

水を抱え込みやすいオイルと水溶性ポリマーの組み合わせで、きゅっと引き締まる感触を実現。

肌に密着しながらその動きに追従するしなやかな膜を持った立体張膜処方を採用し、水をたっ

ぷり含んだオイルを配合することで、肌になじんだ直後から、押し返すような厚みを感じる膜の

ハリ感へ。お手入れの最初から最後まで心地よい引き締め感を味わえます。

顔から首までの広い範囲にもなじませやすい、なめらかなテクスチャーも特徴です。

その3. 日々自分の美と向き合う“リチュアル”

顔・フェイスライン・首まで、ひと続きの肌に効率的になじませるアプリケーション

(1) 口元、頬、目元、額、首全体に広げながらなじませます。

(2-1) 頭を傾け、矢印に沿ってなじませます。

あご下→フェイスライン→耳下腺→首側面を鎖骨のくぼみまで

なでおろします。（左右それぞれ2～3セット）。

(2-2) 頭を傾け、首側面に手全体を当て、円を描くように動かします。(左右それぞれ3回転)

(3) 首前面を下から上へやさしく引き上げます。

首の中央を押さえないよう注意します。（左右交互、2～3セット）。

(4) 頭を傾け、あご下から耳へ向かい手のひらでフェイスラインを

はさみこみながら、引き上げます。（左右それぞれ2～3セット）。

(5) 頬（内側）→頬（外側）→額の順に、それぞれ四指を当てたまま円を描くように動かした後、軽く押します。（左右同時に2～3セット）。

リチュアル動画公開中：https://www.youtube.com/watch?v=MTa5O1F__zI(https://www.youtube.com/watch?v=MTa5O1F__zI)

＜持続可能性への取り組み＞

・アシタバエキス（保湿）は、循環型農園で栽培された原料を使用しています。

・ジャー容器の一部にリサイクルガラスを使用しています。

・レフィルのカップ・シールの一部にはアルミを使用し、プラスチック使用量の削減に貢献して

います。

・FSC認証紙を使用した外箱の一部に、サトウキビの搾りかすをリサイクルした非木材繊維材料の バガスを使用しています。

Information

2025年10月 発売予定

◆「センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム」発売記念

センサイ ＡＳ マイクロ エッセンスインローション リミテッドエディション

数量限定 13,000円 （税込14,300円）

[キット内容]

・センサイ ＡＳ マイクロ エッセンスインローション ＜化粧水＞ 125 mL(現品)

・センサイ トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム ミニサイズ

【医薬部外品】<クリーム> 9 mL

・センサイ ＡＳ フルイド ミニサイズ ＜乳液＞ 16 mL

「ＡＳ マイクロ エッセンスインローション」現品と、新発売の「トータルフォルムエキスパート リンクルアンドリフトクリーム」、「ＡＳ フルイド」のミニサイズをセットにしました。

ＡＳシリーズのエイジングケア＊1化粧水と乳液に、新エイジングケア＊1クリームによる濃密な保湿ケアで、見た目・感触・肌仕上がりまで、小石丸シルクのような美しさへ。

＊1 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと