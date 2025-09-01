【新商品】箔押しブランド「ROKKAKU」より、全面箔押し加工の『日本名所シリーズ 東京タワー 箔押しポストカード 』が新登場！

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：市川 隆史）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」より、『日本名所シリーズ 東京タワー 箔押しポストカード』が新登場！2025年9月1日(月)からオンラインショップおよび全国の取扱い販売店より順次販売開始いたします。日本を代表する名所の魅力を箔押し加工のみで表現した美しいポストカードです。

シーンによって表情が異なる美しい東京タワーの景色を多彩な箔で表現。名所の美しい瞬間を箔が彩る

光沢のある紙を使用することで、箔押しの煌めきがより美しく映え、豪華で上品に仕上げました。質感はテクスチャ加工によって緻密に再現され、光にかざしてみるとまた違った箔の表情をお楽しみいただけます。

【商品の概要】東京タワー 箔押しポストカード

●商品サイズ：W100×H148ｍｍ

●素材：紙（キャストコート紙）

●商品価格（消費税込み）：各500円（1枚入）

「桜」「夜景」ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。

■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

■販売情報

【販売場所】

●ROKKAKU公式オンラインショップ

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●全国の取扱い販売店

※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

【販売開始日】

●ROKKAKU公式オンラインショップ：2025年9月1日(月)

●フタバオンラインショップ：2025年9月1日(月)

●全国の取扱い販売店：2025年9月中旬～順次販売開始

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役 市川 隆史

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）