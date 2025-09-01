日本フレスコボール協会（JFBA）、公認地域クラブ「FRESCOBALL ALPS」（長野県）と株式会社アグリコが9月13日(土)に『フレスコボール体験会 in アグリコ畑』を共催することを発表

一般社団法人日本フレスコボール協会が、公認地域クラブ「FRESCOBALL ALPS」と株式会社アグリコによる「フレスコボール体験会 in アグリコ畑」を2025年9月13日に共催すると発表しました。



フレスコボールは、協力してラリーを続けることから「思いやりのスポーツ」とも呼ばれるビーチスポーツです。今回のイベントは、その「いつでも・どこでも楽しめる」という特性を活かし、長野県の玉ねぎ畑を舞台に開催されるユニークな試みとされています。





「フレスコボール体験会 in アグリコ畑」の概要

主催の「FRESCOBALL ALPS」は、これまでも公園や中学校で体験会を行ってきました。今回は農地をスポーツと交流の場として活用することで、地域住民の健康増進やコミュニティの活性化を目指すとしています。FRESCOBALL ALPS代表の間渕将太氏は、この体験会が農地活用の新しい挑戦であり、人々が自然とつながる時間を創出したいとの期待を述べています。

・イベント名: フレスコボール体験会 in アグリコ畑

・日時: 2025年9月13日（土） 9:00～12:00

・場所: 株式会社アグリコが管理する玉ねぎ畑（植え付け前区画）

・主な特徴:

・参加者数は30名程度を予定。

・講師として日本代表クラスの選手が参加。

・農地をスポーツと交流の場として活用し、地域コミュニティの強化を図ることを目的とする。



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。