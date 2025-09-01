日本フレスコボール協会（JFBA）、公認地域クラブ「FRESCOBALL ALPS」（長野県）と株式会社アグリコが9月13日(土)に『フレスコボール体験会 in アグリコ畑』を共催することを発表
一般社団法人日本フレスコボール協会が、公認地域クラブ「FRESCOBALL ALPS」と株式会社アグリコによる「フレスコボール体験会 in アグリコ畑」を2025年9月13日に共催すると発表しました。
フレスコボールは、協力してラリーを続けることから「思いやりのスポーツ」とも呼ばれるビーチスポーツです。今回のイベントは、その「いつでも・どこでも楽しめる」という特性を活かし、長野県の玉ねぎ畑を舞台に開催されるユニークな試みとされています。
「フレスコボール体験会 in アグリコ畑」の概要
・イベント名: フレスコボール体験会 in アグリコ畑
・日時: 2025年9月13日（土） 9:00～12:00
・場所: 株式会社アグリコが管理する玉ねぎ畑（植え付け前区画）
・主な特徴:
・参加者数は30名程度を予定。
・講師として日本代表クラスの選手が参加。
・農地をスポーツと交流の場として活用し、地域コミュニティの強化を図ることを目的とする。
※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。