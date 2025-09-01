【シエンプレ】企業炎上に関する用語集を公開

シエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎）は、企業炎上に関する網羅的な用語集を自社ウェブサイトにて公開したことを発表いたします。近年、SNSの普及により企業炎上は多様化し、複雑化しています。企業にとって適切なリスクマネジメントが喫緊の課題です。この度公開する用語集は、SNSリスクに関連する専門用語を網羅的に解説することで、企業担当者の皆様が現状を正しく把握し、迅速かつ的確な対応を行う一助となることを目指します。▼用語集URL▼用語集公開の背景SNSの利用が社会に浸透するにつれて、企業に対する批判や不満が瞬時に拡散され、企業ブランドや業績に甚大な影響を及ぼす「企業炎上」が後を絶ちません。炎上の原因や背景は多岐にわたり、従来のメディアリスクとは異なる特性を持つため、専門的な知識と迅速な対応が求められます。しかし、多くの企業担当者様からは、「炎上関連の専門用語が理解しにくい」「最新の炎上トレンドを把握するのが難しい」といった声が寄せられていました。このような現状を踏まえ、シエンプレは、これまで培ってきたSNSリスクマネジメントの知見を結集し、企業が直面するリスクをより深く理解し、効果的な対策を講じるための基礎知識を提供するべく、本用語集を公開する運びとなりました。シエンプレは、本用語集を通じて、企業の皆様がSNSリスクに対する理解を深め、より強固な危機管理体制を構築できるよう、今後も多角的なサポートを提供してまいります。