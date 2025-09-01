こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AIエージェント型チャットボット「OPTiM AIRES」、フリープランにおいてマンツーマン導入支援サポートの無償提供キャンペーンを開始
AI・IoT・ビッグデータプラットフォームのマーケットリーダーである株式会社オプティム（以下 オプティム）は、AIエージェント型チャットボット「OPTiM AIRES」において、フリープラン公開を記念して有償プラン相当のサポートを無償で提供するキャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンのお申し込み受付期間は2025年9月1日～2025年10月31日です。データ登録やシステム操作に関するマンツーマンサポートを期間限定で無償提供し、スムーズな導入と快適な利用をサポートします。
■背景
近年のAI技術の急速な発展に伴い、業務効率化や顧客対応の品質向上を目的として、AIチャットボットの導入を検討する企業が増加しています。
特に情報システム部門やカスタマーサポート部門では、社員や顧客からの問い合わせ対応に追われ、業務がひっ迫しており、AIチャットボット導入の必要性が高まっています。
しかしながら、AIチャットボットに対し「具体的な効果がイメージしづらい」、「導入方法がわからず、活用に不安がある」といった懸念をもつ企業も少なくありません。
このような企業にも安心してご利用いただけるよう、「OPTiM AIRES」のフリープラン公開を記念したキャンペーンを実施します。
■キャンペーン概要
対象
以下の条件を満たす法人企業
AIチャットボットに興味がある企業
お申し込み受付期間内にお申し込みの上、利用条件に合意いただける企業
サービス内容
「OPTiM AIRES」のフリープランをWeb上から新規登録いただくだけで、有償プラン相当のマンツーマンサポートを提供します。
お申し込み日から2週間、オプティムのサポート担当がデータの登録やシステムの利用方法について伴走してサポートを行います。
お申し込み受付期間
2025年9月1日～2025年10月31日
お申し込み方法
以下のURLのフォームから案内に従ってお申し込みください。
https://www.optim.co.jp/optim-aires/free-plan/
ご利用料金
無料
その他、ご利用条件
ご利用状況のヒアリング、アンケート、事例掲載への協力をお願いいたします。
「OPTiM AIRES」と競合する製品を提供する企業などからの申し込みについては、オプティムによる審査の結果、提供をお断りする場合があります。
予定社数に到達した場合、お申し込み受付期間中でも受付を終了することがあります。
本キャンペーンは、初めてフリープランに登録される企業が対象です。
「OPTiM AIRES」の利用規約、プライバシーポリシー、特約事項に従って利用いただきます。
■「OPTiM AIRES」とは
「OPTiM AIRES」は、最短5分でセットアップが可能な、社内外の問い合わせ対応業務に活用できるAIエージェント型チャットボットです。
ユーザーはAIに回答させたい範囲を大まかに指示、その範囲でAIが自己探索を行い、ユーザーの意図を柔軟に理解し、創造的な応答を行います。また、外部システムと連携して予約手配や情報検索などのタスクを自動的に実行します。
◆「OPTiM AIRES」の特長
簡単セットアップ
既存のQ&Aやマニュアルなどの情報を登録するだけで、社内外で使えるAIチャットボットの運用を即座に開始できます。
URL登録によるWebクローリング
任意のURLを登録することによってドメイン配下のページ情報を自動的に取得し、チャットボットの回答データとして利用することができます。これにより、チャットボット用にデータを準備・整備する必要がなくなり、より簡単に運用していただくことが可能になります。
AIの柔軟な応答 / 外国語対応
ユーザーからの問い合わせに対し、AIチャットボットが自然な対話形式で自動的に情報検索や回答を行います。外国語での質問にも対応可能です。
安価に導入可能（月額5万円～）
有償プランは月額5万円（税抜）からご用意しております。全てのプランを月額固定料金で提供いたします。
■「OPTiM AIRES」製品情報
「OPTiM AIRES」についての詳細は以下のWebサイトをご確認ください。
https://www.optim.co.jp/optim-aires/
【オプティムの目指す、オプティマル事業とは】
～Optimal【形】最適な、最善の、最も有利な～
急速なインターネット普及に伴い、これまでネットを利用したことのないユーザーがネットを利用する機会が増えており、このユーザー層にとって現状のネットは必ずしも使いやすいものではありません。このような状況にあって、ネットを空気のように快適で、息をするように無意識に使えるサービス・インフラに変えていく。オプティマル事業とは、そのためのオプティム独自の最適化技術によるサービス事業の総称です。
製品情報： https://www.optim.co.jp/services
Facebookページ： https://www.facebook.com/optimjpn
Xページ： https://x.com/optim_jpn
【株式会社オプティムについて】
https://digitalpr.jp/table_img/3027/116757/116757_web_1.png
【Copyright・商標】
※ 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】
株式会社オプティム 広報担当
TEL: 050-1746-3938 FAX: 03-6435-8560
E-Mail : press@optim.co.jp
OPTiM AIRES サービスサイト : https://www.optim.co.jp/optim-aires/
