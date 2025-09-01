【世代別調査】30代働き盛り世代の対面コミュニケーション～重視されるのは正確さ・信頼・迅速さ～（ビジネスマッチングサイト『エミーオ』調べ）
https://emeao.jp/guide/post-51267/ 厳選された優良業者を紹介するBtoBビジネスマッチングサイトエミーオ（EMEAO!）が30代対面コミュニケーションの実態を調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328528&id=bodyimage1】
近年、リモートワークやオンラインツールの普及により、働き方は業務や状況に応じて対面とオンラインを使い分けるのが当たり前になりました。組織の実務を支える30代のビジネスパーソンが、対面コミュニケーションをどう評価し、どの場面で必要と捉えているのかは、チームワークや意思決定を考えるうえで重要な論点です。
こうした背景を踏まえ、厳選された優良業者を紹介するBtoBビジネスマッチングサイト『エミーオ』（https://emeao.jp/guide/post-51267/ ）は、30代の会社員100名を対象にアンケートを実施しました。対面コミュニケーションを「どの程度重視するか」「なぜ重視するか」「どの場面で活用するか」の3点から検証し、その認識と実態を明らかにしました。
本記事では、調査結果をもとに現場のリアルを読み解きます。コミュニケーション設計やチーム運営の意思決定精度を高め、組織全体の連携力や定着率の向上につながるヒントをお届けします。
▼調査項目
◆ 調査1：オフィスでの「対面コミュニケーション」の重要度
◆ 調査2：対面コミュニケーションが重要だと考える理由
◆ 調査3：対面コミュニケーションが効果的だと感じる場面
◆ まとめ：30代が捉える対面コミュニケーションの現在地
調査結果1：オフィスでの「対面コミュニケーション」はどの程度重要だと感じますか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328528&id=bodyimage2】
最も多かったのは「ある程度重要」と答えた層で45.0％（45人）を占め、オフィスにおける対面コミュニケーションを一定の価値があると考えている人が多いことが分かります。
次いで「非常に重要」とした人が25.0％（25人）にのぼり、全体の約7割が対面を重視する傾向を示しました。
一方で「全く重要ではない」は22.0％（22人）、「あまり重要ではない」は8.0％（8人）となっており、少数ながらも対面コミュニケーションの必要性を感じていない層も存在していることがうかがえます。
調査結果2：なぜ対面コミュニケーションが重要だと考えていますか。※Q1で「非常に重要/ある程度重要」と回答した人が対象（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328528&id=bodyimage3】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが重要だと考える要因をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「誤解や行き違いが起こりにくく、意思疎通がスムーズ」で44.3％（31人）を占め、対面コミュニケーションの最大の価値は認識の齟齬を防ぎ、確実な情報伝達を可能にする点にあることが分かります。やはり正確さを求める場面では、オンラインよりも対面の方が安心感が強いといえるでしょう。
次いで「表情や声のトーンなど非言語情報が伝わりやすい」が40.0％（28人）となり、相手の感情やニュアンスを理解するうえでの強みが評価されていることがうかがえます。
「信頼関係を築きやすく、人間関係が深まりやすい」と「その場で疑問や課題を解決でき、意思決定が早い」がいずれも37.1％（26人）にのぼり、心理的な安心感や業務上の効率性という両面から対面の有用性が意識されているのが特徴です。
