波形呼吸回路の世界市場2025年、グローバル市場規模（シリカゲル、ゴム、PVC）・分析レポートを発表
2025年9月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「波形呼吸回路の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、波形呼吸回路のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
世界の波形呼吸回路市場は、2023年時点で数億米ドル規模と評価されており、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間中の年平均成長率は非公開ながら安定的な伸びが予測されています。背景として、世界の医療機器市場は2023年に6,030億米ドルに達し、今後6年間で年平均5％成長が見込まれます。医療機器市場は、世界GDPの約10％を占める医療支出の増加と密接に関連しており、高齢化の進展、慢性疾患や感染症の増加、新興国市場の拡大が需要を押し上げています。波形呼吸回路は、手術や集中治療で用いられる重要な呼吸管理機器であり、病院・診療所を中心に幅広く利用されています。
産業チェーンと市場構造
本市場は、原材料調達から製造、流通、最終的な医療現場での利用に至るまでの産業チェーンによって構成されています。主要素材にはシリカゲル、ゴム、PVCなどがあり、用途に応じて耐久性、柔軟性、コスト面で選択されます。製造工程では精密成形技術や滅菌処理技術が不可欠であり、品質管理の厳格化が求められています。
地域別市場動向
北米と欧州は、政府主導の医療制度改善や早期診断への意識向上を背景に、安定した市場成長を維持しています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は、旺盛な国内需要、政策支援、低コストかつ高品質な製造基盤を活かし、世界市場を牽引しています。日本や韓国、インドでも医療インフラの整備や手術件数の増加が市場拡大を後押ししています。
市場分析の枠組み
レポートでは以下の切り口で分析が行われています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量（千ユニット）、売上高、タイプ別・用途別シェアを把握。
● 産業分析：政策・規制、技術革新、消費者嗜好、競争環境の評価。
● 地域分析：インフラ整備状況、経済条件、医療需要の地域差を分析。
● 市場予測：成長率予測、需要動向、新規トレンドの特定。
主要企業分析
市場の主要プレイヤーには3M、Draeger、Smith Medical、Cardinal Health、Vyaire Medical、Hamilton Medical、Fisher & Paykel Healthcare、Ambu、BD、Philips、Teleflexなどがあります。これら企業は製品品質、ブランド力、グローバルな販売網に強みを持ち、病院向け高性能モデルから診療所向け低コストモデルまで幅広い製品を提供しています。
用途別・消費者動向
病院では、高性能で安全性の高いシリカゲルやゴム製の製品が主流であり、長時間使用や滅菌再利用への対応力が求められています。診療所ではコスト効率と使いやすさが重視され、PVC製やその他素材の需要が見られます。また、介護施設（ナーシングホーム）や在宅医療分野でも簡易タイプの導入が進んでいます。消費者は感染予防、快適性、環境配慮（再利用やリサイクル）といった要素を重視しています。
