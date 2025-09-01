【第4弾アーティスト発表】矢井田 瞳、松室 政哉、ジャンクフジヤマが「ニクオン町田BASE」に出演決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328518&id=bodyimage1】
（株）アシスト主催、肉と音楽の野外フェスティバル「ニクオン町田BASE」。
10月11日（土）・12日（日）の開催まで、いよいよあと1カ月に迫りました。
9月1日（月）、待望の第4弾出演アーティストを発表しました。
今回新たに出演が決定したのは、
矢井田 瞳：心に響く歌声で世代を超えて愛されるシンガーソングライター
松室 政哉：幅広い世代に支持されるシンガーソングライター
ジャンクフジヤマ：シティポップシーンをリードするアーティスト
実力派の3名が加わることで、さらに多彩で豪華なラインナップが完成しました。
これまでに発表したのは、ダイアモンド☆ユカイ、ROLLY、TENSONG、藤岡正明やプロを目指すNEXTアーティストなど、世代を超えて楽しめるアーティストたち。
音楽と肉を存分に味わえる2日間が、町田シバヒロを舞台に繰り広げられます。
まさに“肉と音楽の祭典”の名にふさわしい盛り上がりを見せる「ニクオン町田BASE」。
開催まで残り1カ月、さらなる追加情報にもぜひご期待ください。
出演アーティスト紹介
■矢井田 瞳
通称、ヤイコ。1978年大阪生まれ大阪育ちのシンガー・ソングライター。
19歳でギターと出会い曲作りを始める。
2000年メジャーデビュー、同年「My Sweet Darlin’」が大ヒット。
2020年、コロナ禍のなか生まれた『あなたのSTORY』を配信リリース。一般の方からのメッセージを元に書き上げた楽曲はMusic Videoに矢井田 瞳の地元大阪で働くエッセンシャル・ワーカーが登場するなどWEB・テレビ・ラジオ等様々なメディアで取り上げられ、話題となる。
2022年4月からは5年ぶりとなる全国弾き語りツアー『Guitar to Uta』を開催。井村屋の『あずきバー』CMソング「さらりさら」を7月1日に、8月15日には「駒沢公園」、8月24日には創建「ルナシティ青葉はつが野」TVCMソング「花のような君に」、9月7日には12thアルバム『オールライト』を立て続けにリリース。10月19日にテレビ朝日系ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』主題歌「アイノロイ」をリリース。
2024年、全国弾き語りツアー「矢井田 瞳 弾き語りツアー ~GUITAR TO UTA 24-25~」を
開催。
2025年、デビュー25周年のアニバーサリー企画第二弾としてファン投票リクエストライブ、「矢井田 瞳 25th Anniversary Live Tour『25』」を開催。8月20日には13枚目となるフルアルバム『DOORS』をリリース。
■Official Web Site:https://yaiko.jp
■松室 政哉（まつむろ せいや）
-ポップスに選ばれた男-
1990年1月4日生まれ、大阪府出身。
小学生の頃、カセットテープから流れたサザンオールスターズで身体中の全細胞が騒ぎ、独学で作曲を始める。
中学・高校時代にはバンド・シンガーソングライターとして、"TEEN’S MUSIC FESTIVAL" や" 閃光ライオット" などのコンテストで全国大会に出場。
現・所属事務所のオフィスオーガスタ“だけ”に送ったというデモテープで見出され、2017年11月1日に1st EP『毎秒、君に恋してる』でメジャーデビューすると、2nd EP「きっと愛は不公平」では全国50局以上の放送局でパワープレイを獲得し注目を集める。
2022年7月7日、テレビ朝日の木曜ドラマ『六本木クラス』の挿入歌「ゆけ。」を配信リリース。
（株）アシスト主催、肉と音楽の野外フェスティバル「ニクオン町田BASE」。
10月11日（土）・12日（日）の開催まで、いよいよあと1カ月に迫りました。
9月1日（月）、待望の第4弾出演アーティストを発表しました。
今回新たに出演が決定したのは、
矢井田 瞳：心に響く歌声で世代を超えて愛されるシンガーソングライター
松室 政哉：幅広い世代に支持されるシンガーソングライター
ジャンクフジヤマ：シティポップシーンをリードするアーティスト
実力派の3名が加わることで、さらに多彩で豪華なラインナップが完成しました。
これまでに発表したのは、ダイアモンド☆ユカイ、ROLLY、TENSONG、藤岡正明やプロを目指すNEXTアーティストなど、世代を超えて楽しめるアーティストたち。
音楽と肉を存分に味わえる2日間が、町田シバヒロを舞台に繰り広げられます。
まさに“肉と音楽の祭典”の名にふさわしい盛り上がりを見せる「ニクオン町田BASE」。
開催まで残り1カ月、さらなる追加情報にもぜひご期待ください。
出演アーティスト紹介
■矢井田 瞳
通称、ヤイコ。1978年大阪生まれ大阪育ちのシンガー・ソングライター。
19歳でギターと出会い曲作りを始める。
2000年メジャーデビュー、同年「My Sweet Darlin’」が大ヒット。
2020年、コロナ禍のなか生まれた『あなたのSTORY』を配信リリース。一般の方からのメッセージを元に書き上げた楽曲はMusic Videoに矢井田 瞳の地元大阪で働くエッセンシャル・ワーカーが登場するなどWEB・テレビ・ラジオ等様々なメディアで取り上げられ、話題となる。
2022年4月からは5年ぶりとなる全国弾き語りツアー『Guitar to Uta』を開催。井村屋の『あずきバー』CMソング「さらりさら」を7月1日に、8月15日には「駒沢公園」、8月24日には創建「ルナシティ青葉はつが野」TVCMソング「花のような君に」、9月7日には12thアルバム『オールライト』を立て続けにリリース。10月19日にテレビ朝日系ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』主題歌「アイノロイ」をリリース。
2024年、全国弾き語りツアー「矢井田 瞳 弾き語りツアー ~GUITAR TO UTA 24-25~」を
開催。
2025年、デビュー25周年のアニバーサリー企画第二弾としてファン投票リクエストライブ、「矢井田 瞳 25th Anniversary Live Tour『25』」を開催。8月20日には13枚目となるフルアルバム『DOORS』をリリース。
■Official Web Site:https://yaiko.jp
■松室 政哉（まつむろ せいや）
-ポップスに選ばれた男-
1990年1月4日生まれ、大阪府出身。
小学生の頃、カセットテープから流れたサザンオールスターズで身体中の全細胞が騒ぎ、独学で作曲を始める。
中学・高校時代にはバンド・シンガーソングライターとして、"TEEN’S MUSIC FESTIVAL" や" 閃光ライオット" などのコンテストで全国大会に出場。
現・所属事務所のオフィスオーガスタ“だけ”に送ったというデモテープで見出され、2017年11月1日に1st EP『毎秒、君に恋してる』でメジャーデビューすると、2nd EP「きっと愛は不公平」では全国50局以上の放送局でパワープレイを獲得し注目を集める。
2022年7月7日、テレビ朝日の木曜ドラマ『六本木クラス』の挿入歌「ゆけ。」を配信リリース。