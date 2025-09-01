最短3営業日で出荷可能！短納期に特化したオリジナルノベルティ特集を公開｜1個からフルカラー対応、小ロットも柔軟に対応
株式会社アイザ（所在地：茨城県稲敷市、代表取締役：關川 忍）が運営するノベルティガレージは、急ぎのノベルティ制作ニーズに対応する「短納期ノベルティ特集」ページを、当社ノベルティ専用サイト内に公開いたしました。
このサービスでは、最短3営業日での出荷が可能なトートバッグ・エコバッグ・巾着・ポーチ・Tシャツなどを中心に、フルカラー印刷（DTFプリント）に対応。1個からの小ロット発注にも対応し、展示会、店舗オープン記念、学校・保育園イベント、法人キャンペーンなど多彩な用途に対応します。
▼ノベルティガレージ WEBサイト
https://novelty-garage.com/
TEL:0120-341-171
■特集ページの主な特長
・最短3営業日で出荷対応（200個まで）
・フルカラー印刷（DTFプリント）に対応
・1個から注文OKの小ロット生産体制
・短納期対応に適した人気アイテムを厳選
・急ぎのイベントやキャンペーンにも安心
■開設の背景
近年、マーケティング施策の短期化やイベント準備期間の短縮により、「急ぎでノベルティ・記念品を用意したい」という企業・団体からのご相談が増加しています。
当社ではこれまでの印刷・生産ノウハウを活かし、小ロット・短納期の両立を実現する製造体制を整備。
その強みをより多くのお客様に知っていただくため、特集ページを立ち上げました。
■今後の展望
短納期対応はもちろん、デザイン提案やイラスト持ち込み対応、子どもの絵を使った記念品制作など、パーソナライズ需要にも対応予定です。
また、保育園・教育機関・サロン・地域団体など小規模な発注者様にも使いやすいサービス拡充を進めてまいります。
■特集ページURL
https://novelty-garage.com/column/speedprint/
配信元企業：株式会社アイザ
