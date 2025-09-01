TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』2025年10月6日よりTOKYO MX、BS11にて放送開始！ U-NEXTにて最速配信！ また、豪華追加キャストを発表！ さらに、原作小説の最新巻も刊行決定！

株式会社アルファポリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶本雄介、https://www.alphapolis.co.jp/）が刊行するシリーズ累計210万部（漫画、電子含む）突破の大ヒット小説『素材採取家の異世界旅行記』。 そのTVアニメーションが、2025年10月6日よりTOKYO MX、BS11にて放送されることが発表されました！ U-NEXTにて地上波１週間先行配信も決定！ 森川智之さんほか豪華追加キャストにくわえ、EDアーティストも発表！ EDテーマとアニメ映像を使用した特別映像をお楽しみください。さらに、原作小説の最新巻も刊行いたします！



◆大人気ファンタジー小説『素材採取家の異世界旅行記』、TVアニメ2025年10月6日より放送開始！ U-NEXTにて最速配信！


現在まででシリーズ累計210万部（漫画、電子含む）を数える大人気ファンタジー小説『素材採取家の異世界旅行記』。そのTVアニメーションが、2025年10月6日より毎週月曜24時～TOKYO MX、BS11にて放送開始されることが決定しました。


また、U-NEXTにて9月29日より地上波１週間先行最速配信も決定！ ほか各プラットフォームでも順次配信予定です。






キービジュアル

【『素材採取家の異世界旅行記』あらすじ】


異世界へと転生したごく普通のサラリーマン・神城タケル。剣と魔法の世界である『マデウス』で新たな人生をスタートさせる事となった彼には多くの能力が備わっていた！　身体能力強化にトンデモ魔力、そして、価値のあるものを見つけ出せる『探査能力』――与えられたチート級の力を駆使して、タケルの異世界大旅行が幕を開ける!!



◆森川智之さんほか豪華追加キャストを発表！


【キャスト】


タケル：島崎信長


ビー：伊藤彩沙


ブロライト：小市眞琴



以下、追加キャスト


クレイストン：森川智之


プニさん：佐藤聡美




【スタッフ】


原作：木乃子増緒（アルファポリス刊）


原作イラスト：海島千本／黒井ススム


漫画：ともぞ


監督：小高義規


シリーズ構成：市川十億衛門


キャラクターデザイン：渡辺まゆみ


プロップデザイン：荒牧園美、佐藤嘉洋（スターロイド）


美術デザイン：アトリエPlatz


サブデザイン協力：森亜紀子、カルトン株式会社


色彩設計：大野嘉代子


美術監督：松本浩樹（アトリエPlatz）


撮影監督：長野慎一郎（ライトフット）


編集：藤本理子（岡安プロモーション）


音楽：高木 洋


音楽制作：茂住亮介（フェイスミュージック）


音響監督：山本浩司


音響効果：明妻恭平


録音調整：武藤雅人


音響制作：Ai Addiction


プロデュース：ジェンコ


アニメーション制作：タツノコプロ× SynergySP




◆エンディングテーマは2人組ロックバンド「なきごと」の「夢幻トリップ」に決定！


本作のエンディングテーマは、女性2人組ロックバンド「なきごと」が担当することが決定しました。楽曲タイトルは「夢幻トリップ」。楽曲とアニメ映像を使用したプロモーション映像も本日公開！ 優しい歌声で織りなされるエンディングテーマとともに、タケルの相棒・ビーがすやすや眠る可愛い姿も是非チェックしてください。



プロモーション映像は以下からご確認ください。


【URL】


https://youtu.be/nH8yRlyyIyU



以降、続報はアニメ公式サイトおよびX（旧Twitter）などで順次お知らせしてまいります。


ご期待ください。



【原作】


素材採取家の異世界旅行記


(C)「素材採取家の異世界旅行記」木乃子増緒 / アルファポリス



【アニメ権利表記】


(C)木乃子増緒・アルファポリス／素材採取家の異世界旅行記製作委員会



【アニメ『素材採取家の異世界旅行記』公式サイト】


https://sozaisaishu-pr.com/



【『素材採取家の異世界旅行記』アニメ公式X（旧Twitter）】


https://x.com/sozaisaishu



◆原作小説最新巻刊行決定！


また、原作小説最新巻『素材採取家の異世界旅行記 17』を刊行いたします！ コミックス最新巻『素材採取家の異世界旅行記 8』は大好評発売中です。


TVアニメとともに、原作小説、コミックスにも是非ご注目ください。


原作小説単行本、コミックスの最新巻の情報は、下記の通りです。



【小説単行本最新巻】


【タイトル】素材採取家の異世界旅行記 17


【著者】木乃子増緒


【ストーリー】


異世界に転生し、素材採取家として生きていくことになった青年、タケル。地上に戻ったタケルたち蒼黒の団は、休む暇もなくトルミ特区の開拓や新食材の流通に大忙し。そんな中、彼らのもとに届いたのは、クレイ宛ての帝国からの手紙だった。そこには衝撃の内容が記されていて――クレイの旧友を救うため、魔法で変装して、いざ、未知の帝国へ！


【定価】1,540円（10％税込）


【ISBN】978-4-434-36431-0


【刊行日】9月12日（金）刊行（電子書籍も同時刊行）


※地域によって流通が遅れる可能性があります







【コミックス最新巻】


【タイトル】素材採取家の異世界旅行記 8


【著者】原作：木乃子増緒 漫画：ともぞ


【ストーリー】


エルフの郷を覆う、なんだか濃すぎる魔素をお手製の巨大魔石を使ってスッキリさせたら、女王様に謁見することになったタケル。エルフが種族存亡の危機に瀕していることを知ってしまい、どうにも放っておけない事態に…!?　秘境ならではのレア素材も集めつつ、しっかり大冒険の第８巻！


【定価】770円（10％税込）


【ISBN】978-4-434-34354-4







さらに、『素材採取家の異世界旅行記』原作公式サイトも運営中！


原作小説・コミックスの続報は、アルファポリスWebサイトならびに原作公式サイトでお知らせいたします。



【『素材採取家の異世界旅行記』原作公式サイト】


https://www.alphapolis.co.jp/media/sozaisaishu



■株式会社アルファポリスについて


2000年設立、資本金8億6382万4400円（2025年3月現在）。


株式会社アルファポリスはネット発の人気作を出版することに軸をおいた出版社です。誰でも自由に小説や漫画等の作品を投稿・登録できるWebサイト「アルファポリス」を運営し、その投稿・登録作品から「虹色ほたる　永遠の夏休み」「ゲート　自衛隊　彼の地にて、斯く戦えり」「居酒屋ぼったくり」「月が導く異世界道中」等、次々とヒット作を手がけています。（URL https://www.alphapolis.co.jp/)




