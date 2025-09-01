世界の脳卒中診断・治療市場は2033年までに816億8000万米ドルに達し、年平均成長率7.65%で成長すると予測
世界の脳卒中診断・治療市場は、2024年の420.7億米ドルから2033年には816.8億米ドルへと飛躍的な成長が見込まれています。
世界の脳卒中診断・治療市場は、脳卒中の罹患率の増加、診断ツールの技術的進歩、そして革新的な治療介入の導入拡大を背景に、大幅な成長軌道を辿っています。2024年には420.7億米ドルと推定される市場規模は、2033年には816.8億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）7.65%という高い成長率で推移すると見込まれています。
脳卒中罹患率の上昇が市場需要を牽引
世界的な脳卒中罹患率の上昇は、市場成長を牽引する主要な要因です。世界保健機関（WHO）によると、脳卒中は世界的に死亡率と長期障害の主要な原因の一つです。高齢化、運動不足の生活習慣、高血圧、糖尿病、肥満といった要因が、脳卒中症例の増加の一因となっています。こうした脳卒中症例の急増は、患者のより効率的な管理と治療のための高度な診断法と効果的な治療介入への需要を加速させています。
脳卒中診断における技術進歩
コンピュータ断層撮影（CT）、磁気共鳴画像（MRI）、デジタルサブトラクション血管造影（DSA）といった画像技術の革新は、脳卒中診断の精度とスピードを向上させています。これらの高度な診断ツールにより、医療従事者は脳卒中の種類、部位、重症度を迅速に特定し、迅速かつ的確な治療を可能にします。さらに、診断プラットフォームへの人工知能（AI）と機械学習（ML）の統合は、予測分析と患者アウトカムのさらなる向上に寄与しており、市場プレーヤーにとって大きな成長機会をもたらしています。
治療介入が市場拡大を牽引
診断に加え、血栓溶解薬、抗凝固薬、抗血小板薬などの薬物療法を含む脳卒中治療薬の導入が急速に進んでいます。機械的血栓除去術や血管内手術などの外科的介入は、先進医療現場でますます導入が進んでいます。幹細胞を用いた治療や神経保護薬といった新興治療法も注目を集めており、脳卒中管理の新たな道筋を提供し、市場の成長をさらに促進しています。
地域別インサイトと市場動向
北米は、医療費の高騰、整備されたインフラ、そして大手企業の存在により、脳卒中診断・治療市場において依然として大きなシェアを占めています。ヨーロッパもこれに続き、脳卒中予防と早期診断を促進する政府の取り組みや啓発活動が活発化しています。アジア太平洋地域は、日本、中国、インドなどの国々における脳卒中発症率の上昇、医療インフラの整備、そして先進的な診断・治療技術の導入拡大により、予測期間中に最も急速な成長を遂げると予想されています。
脳卒中診断・治療市場における主要企業
アボット・ラボラトリーズ
ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
セレブロテック・メディカル・システムズ
コーディス・コーポレーション
GEヘルスケア
ジェネンテック
ガワーラボラトリーズ
ハイパーファインMRI
コーニンクレッカ・フィリップス
メドフィールド・ダイアグノスティクス
メドトロニック
メルク社
ニューラルアナリティクス
NIRX
サムスンニューロロジカ
シーメンスAG
ストライカー社
その他の主要企業
