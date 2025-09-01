OBC、9月10日「OBC Global EXPO」オンライン開催

株式会社オービックビジネスコンサルタント

株式会社オービックビジネスコンサルタント（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：和田成史、以下OBC）は、2025年9月10日（水）に、海外子会社管理に特化したオンラインイベント「OBC Global EXPO」を開催いたします。

本イベントでは、グローバル展開を進める企業が直面する課題に対し、各国の専門家による実務的な解決策を提言。OBCが提供する『勘定奉行クラウドGlobal Edition』を活用したガバナンス強化事例も交えながら、海外拠点の管理・統制・効率化を支援する最新情報をお届けします。

■イベント概要

名称：OBC Global EXPO ～海外子会社管理の最適解へと導く～

日時：2025年9月10日（水）10:00～17:00

形式：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

定員：1,500名

詳細・申込：https://www.obc.co.jp/obcgeexpo

１.BRICS拡大とアジア各国の選択（地政学）

ＮＮＡ編集統括部長（The Daily NNA インド版編集長） 小堀 栄之氏

２.アジア拠点の人材現地化のキーポイント～理想と現実をつなぐ人材戦略～

PERSOLKELLY Consulting Director 井手 寛暁氏

３.米国赴任規程の盲点と最適解～住宅・車両・配偶者就労を制度設計と税務の両面から読み解く～

フェアコンサルティングアメリカ 日本国公認会計士 子田 俊之氏

Relo Redac, Inc. エキスパットコンサルティングチーム シニアコンサルタント 島村 長秀氏

４.海外拠点の社内不正対応～仮想５事例で学ぶ実務判断の勘所～

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士（日本及びニューヨーク州） 今泉 勇氏

５.海外事業のBCPと危機対応～社員拘束・テロ・国外退避などの事例から学ぶ危機管理能力の高め方～

インターナショナルSOSジャパン株式会社 リージョナル セキュリティ ディレクター ノースアジア 福間 芳朗氏

６.これからどうする、中国拠点～維持・再編・現地化における手法・事例・課題～

フェアコンサルティング中国 日本国公認会計士 粟村 英資氏

その他、7セッション

■ご参加対象

海外進出企業および検討企業の経営者、海外事業部、経営企画部、連結・財務経理部門、現地赴任の方 等