「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」に株式会社アイランド・ブレインが参画 アンバサダーの三浦翔平さんが登場するプロモーションで営業代行業界を牽引
BtoB企業の営業代行を行う株式会社アイランド・ブレイン（愛知県名古屋市中区／代表取締役社長：鈴木 徹）は、株式会社ブランジスタエール （本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：井上秀嗣）が運営するプロジェクト「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」に2025年9月1日より参画し、アクセルジャパンアンバサダーである三浦翔平さんが登場するプロモーションを開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328334&id=bodyimage1】
【プロジェクト参画の背景】
日本企業では、「営業人材の不足」「営業活動の効率化」といった課題に直面しており、現在は営業を外注化に切り替える動きが加速しています。
背景には、少子高齢化による人材難やSaaSをはじめとする新興企業の急成長などがあります。特にスタートアップや中小企業ではスピード感をもって営業体制を整えたい一方で、採用や育成には時間もコストもかかります。そのジレンマを解決する手段として、営業代行が選ばれる時代になってきています。
〇国内の営業代行市場は2027年に2,000億円規模に成長
国内の営業代行市場は2023年時点で推定1,500億円を突破し、2027年には2,000億円規模に達する予測もあります。一方で、営業代行会社に対する良くない評判があるのも事実です。三浦さんの親しみやすさがありながらも挑戦的で知的なイメージと、「営業代行業界全体のイメージアップをしたい。より多くの企業の成長に寄与したい」当社の想いとの親和性も高く、プロジェクトに参画いたししました。
【ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）について】
アクセルジャパンは、全国の企業の成長を後押しするプロジェクト。参画企業は、著名タレントの写真素材・動画素材を初期費用なし、月額定額制で使用することができ、プロモーション効果の高いタレント広告をこれまでより低コストで実現可能。アンバサダーのヒロミさん、名倉潤さん、板野友美さん、篠田麻里子さん、上地雄輔さん、鈴木杏樹さん、岡田結実さん、藤森慎吾さん、赤星憲広さん、ぺこぱさん、松嶋尚美さん、松村沙友理さん、長嶋一茂さん、三浦翔平さん、さらば青春の光さんらが参画企業のプロモーションに登場し、企業活動を支援します。また、日本最大級の経営者交流団体・パッションリーダーズと連携して経営者の学びと交流の場も提供し、日本経済の発展に貢献することを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328334&id=bodyimage3】
【アンバサダーのプロフィール】
三浦 翔平（みうら しょうへい）
■出身地：東京都
■生年月日：1988年6月3日
2008年、ドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）で俳優デビュー。その後、映画、ドラマ等数々の作品に出演。2022年には初のミュージカルに挑戦。2024年、NHK 大河ドラマ「光る君へ」で見せた怪演が話題を呼ぶなど、多彩な演技で活動の幅を広げている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328334&id=bodyimage4】
【（株）アイランド・ブレイン 代表取締役社長（鈴木 徹）のプロフィール】
1979年、埼玉県生まれ。2004年入社。同年に取締役に就任。2017年に代表取締役に就任。営業コンサルティング実績は500社以上。
創業以来22年間で、中小企業を中心に55業種4000社の営業支援の実績。2021年9月に営業代行サービスを検討する経営者向けに書籍「中小企業の営業代行サービス活用術」を出版。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328334&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社アイランド・ブレイン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328334&id=bodyimage1】
【プロジェクト参画の背景】
日本企業では、「営業人材の不足」「営業活動の効率化」といった課題に直面しており、現在は営業を外注化に切り替える動きが加速しています。
背景には、少子高齢化による人材難やSaaSをはじめとする新興企業の急成長などがあります。特にスタートアップや中小企業ではスピード感をもって営業体制を整えたい一方で、採用や育成には時間もコストもかかります。そのジレンマを解決する手段として、営業代行が選ばれる時代になってきています。
〇国内の営業代行市場は2027年に2,000億円規模に成長
国内の営業代行市場は2023年時点で推定1,500億円を突破し、2027年には2,000億円規模に達する予測もあります。一方で、営業代行会社に対する良くない評判があるのも事実です。三浦さんの親しみやすさがありながらも挑戦的で知的なイメージと、「営業代行業界全体のイメージアップをしたい。より多くの企業の成長に寄与したい」当社の想いとの親和性も高く、プロジェクトに参画いたししました。
【ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）について】
アクセルジャパンは、全国の企業の成長を後押しするプロジェクト。参画企業は、著名タレントの写真素材・動画素材を初期費用なし、月額定額制で使用することができ、プロモーション効果の高いタレント広告をこれまでより低コストで実現可能。アンバサダーのヒロミさん、名倉潤さん、板野友美さん、篠田麻里子さん、上地雄輔さん、鈴木杏樹さん、岡田結実さん、藤森慎吾さん、赤星憲広さん、ぺこぱさん、松嶋尚美さん、松村沙友理さん、長嶋一茂さん、三浦翔平さん、さらば青春の光さんらが参画企業のプロモーションに登場し、企業活動を支援します。また、日本最大級の経営者交流団体・パッションリーダーズと連携して経営者の学びと交流の場も提供し、日本経済の発展に貢献することを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328334&id=bodyimage3】
【アンバサダーのプロフィール】
三浦 翔平（みうら しょうへい）
■出身地：東京都
■生年月日：1988年6月3日
2008年、ドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）で俳優デビュー。その後、映画、ドラマ等数々の作品に出演。2022年には初のミュージカルに挑戦。2024年、NHK 大河ドラマ「光る君へ」で見せた怪演が話題を呼ぶなど、多彩な演技で活動の幅を広げている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328334&id=bodyimage4】
【（株）アイランド・ブレイン 代表取締役社長（鈴木 徹）のプロフィール】
1979年、埼玉県生まれ。2004年入社。同年に取締役に就任。2017年に代表取締役に就任。営業コンサルティング実績は500社以上。
創業以来22年間で、中小企業を中心に55業種4000社の営業支援の実績。2021年9月に営業代行サービスを検討する経営者向けに書籍「中小企業の営業代行サービス活用術」を出版。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328334&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社アイランド・ブレイン
プレスリリース詳細へ