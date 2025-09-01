【REGAL】9月に新コンセプトストアを東京・札幌・大阪にオープン

株式会社リーガルコーポレーションREGAL ヤエチカ 店舗イメージ

株式会社リーガルコーポレーション(本社：千葉県浦安市、代表取締役社長：青野 元一)が展開する「REGAL」がブランドリニューアル後、初となる新たなコンセプトストアとして、2025年9月5日(金)にREGAL ヤエチカ（東京駅八重洲地下街）、9月12日(金)にREGAL 札幌、9月19日(金)にREGAL リンクス梅田をオープンいたします。

多様化する現代のライフスタイルに、商品やサービスを通してお客様に寄り添い、日々の仕事を足元から支えるビジネスシューズやパンプスはもちろんのこと、心地よいカジュアルシューズやスニーカーなどの多様なアイテムをジェンダーを越えて提案していきます。

店舗は開放感のあるエントランスと十分な通路幅を確保した動線、ゆったりとしたフィッティングスペースをご用意いたしました。店舗内装には、大谷石や木目などの天然素材やなだらかな曲線を取り入れ、ぬくもりや安心感を演出いたしました。またBGMや光と影を意識した自然に近い照明プランでお客さまに心地よさを感じていただける空間としています。

私たちが大切にしているのは、REGALを通してお客さまがこれからもずっと心地よく過ごせるように、寄り添いながらお手伝いすることです。

■OPENING PRESENT

オリジナルフレグランス15ml

オープンを記念して\15,000(税込)以上お買い上げいただいたお客様、先着100名様に「オリジナルフレグランス」をプレゼントいたします。

※プレゼントは無くなり次第終了とさせていただきます。

※REGAL リンクス梅田では「オリジナルフレグランス」または「ポイント2倍」のどちらか一つをお選びいただけます。

■SHOP INFORMATION

【REGAL ヤエチカ】 9月5日(金)オープン

住所：〒 104-0028 東京都中央区八重洲2-1八重洲地下街外堀地下2番通り

電話番号：03-3271-7655

営業時間：10:00-20:00

【REGAL 札幌】 9月12日(金)オープン

住所：〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西2-1-1らんたんびる

電話番号：011-241-5160

営業時間：11:00-20:00

【REGAL リンクス梅田】 9月19日(金)オープン

住所：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1リンクスウメダ7F

電話番号：06-6376-0225

営業時間：10:00-21:00

【ABOUT REGAL】

REGAL は、1880 年にアメリカ・マサチューセッツ州で L.C. ブリス氏によって立ち上げられました。1961 年に日本に上陸して以来、私たちは人々の足元を支え、暮らしに寄り添ってきました。

「Always feel good」という想いのもと、REGAL はひとり一人の理想に向き合い、悩みや不安を解消することで、日々の生活の心地よさを提供します。



履く前から、履いている最中、そして脱いだ後まで──

製品やサービスを通して、日常に心地よくフィットする体験を、これからも届け続けます。

公式ブランドサイト https://www.regal.co.jp/brand/regal

公式インスタグラム https://www.instagram.com/regal_official_jp/