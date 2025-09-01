最先端ソリューションが集結「Value Presentation 2025 in KYOTO」に出展

八楽株式会社

生成AIを搭載した翻訳支援ツール（CATツール*）「ヤラク翻訳」を提供する八楽株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：坂西優、以下八楽）は、AI・SaaS・セキュリティ・PCの最先端ソリューションが集結する展示会「Value Presentation 2025 in KYOTO」（主催：リコージャパン株式会社）に出展いたします。

契約書やマニュアル、IR資料などの多言語化に貢献するヤラク翻訳のサービスを会場で体感いただけます。

※CATツール=翻訳作業を効率化し、品質を向上させるためのソフトウェア。人間の翻訳者が作業する際に、機械翻訳（MT）や翻訳メモリ（TM）、用語集管理などを活用し、人とAIの協働によって効率的かつ高品質な翻訳を実現します。

開催概要

イベント名：Value Presentation 2025 in KYOTO

日時：2025年09月12日（金）

会場：京都パルスプラザ ２F第2展示場（B区分） 京都市伏見区竹田鳥羽殿町5

主催：リコージャパン株式会社

共催：ＳＢＣ＆Ｓ株式会社 デルテクノロジーズ株式会社

Webサイト：Value Presentation 2025 in KYOTO(https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/58784?_gl=1%2a1o657m0%2a_gcl_au%2aNTk0MzE2MjAwLjE3NTU2NTg5MTc.%2a_ga%2aMjY3MDcxNzExLjE3NTU2NTg5MTc.%2a_ga_1W7QW96RNV%2aczE3NTYzNDI3NDAkbzIkZzAkdDE3NTYzNDI3NDAkajYwJGwwJGgw%2a_ga_TC21P2E887%2aczE3NTYzNDI3NDAkbzIkZzAkdDE3NTYzNDI3NDAkajYwJGwwJGgw)

ヤラク翻訳とは

ヤラク翻訳は、生成AIを活用し、機械翻訳と人によるレビューを組み合わせることで、効率性と品質を両立させた次世代型の翻訳支援ツール（CATツール）です。翻訳メモリ（TM）や用語集の一元管理といった従来のCAT機能に加え、生成AIによる柔軟な言い換え提案や文脈対応など、高度な翻訳補助機能を搭載しています。

企業や自治体における社内文書、プレスリリース、契約書や広報資料などの翻訳業務に活用されており、特に多言語対応に課題を抱える中堅・中小企業や、スピードと精度の両立が求められる現場で導入が進んでいます。

【会社概要】

八楽株式会社

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5リンクスクエア新宿16階

代表取締役：坂西 優

事業内容：生成AIを活用した翻訳支援ツール「ヤラク翻訳」の開発・提供

公式サイト：https://www.yaraku.com