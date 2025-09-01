カプリチョーザ「秋のとろ～り月見」キャンペーン　季節感たっぷりのメニュー3品が登場











カチョエペペ風お月見スパゲティ









キノコとサルシッチャのお月見ピッツァ









スイートポテトと紅はるかジェラートのお月見ドルチェ









「揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風」トッピング例





カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」では、秋のメニューキャンペーン「秋のとろ～り月見」を9月9日（火）から10月31日（金）までの期間、実施します。「秋のとろ～り月見」では、期間限定スペシャルメニュ－として「カチョエペペ風お月見スパゲティ」と「キノコとサルシッチャのお月見ピッツァ」、「スイートポテトと紅はるかジェラートのお月見ドルチェ」を販売します。また、同期間に、人気のレギュラーメニュー「揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風」をアレンジして楽しめるトッピングアイテム4種をご用意し、お客様をお迎えします。「カチョエペペ風お月見スパゲティ」は、ローマ名物“カチョエペペ”（チーズと胡椒のパスタ）をカプリチョーザ風にアレンジした一品。ブラウンマッシュルームと肉の旨味をたっぷりと絡めたスパゲティに、イタリア産グラナパダーノチーズをたっぷり使用して中央に温泉卵をトッピングしました。最初は卵をくずさず、チーズときのこの旨みをじっくり味わい、そのあと温玉をくずして、まろやかさと濃厚なコクを楽しむのがおすすめです。「キノコとサルシッチャのお月見ピッツァ」は、ガーリックが効いたドライトマトのソースにきのこ、サルシッチャ、チーズをのせ、香ばしく焼き上げた秋らしいピッツァ。ほんのり甘酸っぱく旨みの凝縮されたトマトのアクセントが全体を引き締め、中央に添えた温泉卵をくずすことで、まろやかで奥行きのある味わいに。見た目にも味わいにも、秋の贅沢をぎゅっと閉じ込めた一枚に仕上がっています。デザートからは「スイートポテトと紅はるかジェラートのお月見ドルチェ」が登場。秋の味覚・紅はるかで作ったジェラートと、満月に見立てた濃厚な甘みのスイートポテトのドルチェを、カプリチョーザの定番デザート「カボチャのタルト」（ハーフサイズ）とともに盛り合わせました。「揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風」のトッピングとしてご用意したのは、温泉卵、ブラウンマッシュルーム、モッツァレラチーズ、揚げナスの4種。お好みのカスタマイズでお楽しみください。